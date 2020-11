Frank Lampard conseille à Tottenham de battre le record de longue date de la Premier League

Frank Lampard a soutenu Harry Kane et Son Heung-min pour battre un record de Premier League qu’il a établi avec Didier Drogba.

Lampard et Droga ont formé l’un des partenariats les plus redoutables de l’histoire de la division et se sont combinés pour marquer un record de 36 buts dans l’élite.

Mais les stars de Tottenham Kane et Son sont sur le point de battre ce record et ont déjà marqué 29 fois des passes décisives.

Leur bilan est actuellement à égalité avec certains des grands partenariats de Premier League des années passées, y compris ceux de David Silva et Sergio Aguero, et de Thierry Henry et Robert Pires.

En prévisualisant le choc de son équipe avec Tottenham dimanche, le patron de Chelsea, Lampard, a admis qu’il était possible que son record et celui de Drogba soient battus.

“Ils sont certainement une menace pour ce record”, a déclaré Lampard. «Ils vont battre cela confortablement, avec la façon dont ils vont.

“Fair-play, je n’ai aucun scrupule à ce sujet. C’est quelque chose dont Didier et moi étions fiers, mais c’est le football et ça continue.”

