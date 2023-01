Frank Lampard confiant qu’il est toujours bon pour Everton

Le manager d’Everton, Frank Lampard, est convaincu qu’il peut redresser la situation du club en difficulté du Merseyside après une sixième défaite lors de ses sept derniers matchs de Premier League à West Ham samedi.

Un doublé en première mi-temps de Jarrod Bowen a suffi à couler les Toffees édentés, qui à 15 points de leurs 20 premiers matchs de championnat est le pire retour à ce stade de la saison de leur histoire et les laisse dans la zone de relégation.

Il est venu devant le conseil d’administration d’Everton et le propriétaire Farhad Moshiri, qui ont fait l’objet de vives critiques de la part des fans ces dernières semaines alors que leur saison trébuche d’une défaite à l’autre.

“Ces choses (qu’il soit limogé) ne sont pas mon choix, c’est mon travail de travailler, de me concentrer et de garder la tête basse”, a déclaré Lampard à SkySports. “J’ai confiance en la façon dont je veux entraîner. Il y a des conditions difficiles dans lesquelles je suis conscient de.

“Je fais juste mon travail et je parle de ce que je peux affecter, et ce sont les joueurs qui essaient d’obtenir les bons résultats.”

Lampard dit que sa relation avec le conseil d’administration n’a pas changé au cours de la difficile série de résultats.

“Je sais qu’il y a des problèmes. Je n’essaie pas de me boucher les oreilles mais en tant qu’entraîneur ce n’est pas significatif. Ils communiquent (avec moi) et ont fait tout le temps que j’ai passé ici. Ce n’est pas à moi de les rendre publics.”

Lampard a estimé que son équipe méritait plus de la défaite de samedi, même si elle n’a réussi que deux tirs cadrés.

«Nous avons eu beaucoup de match, la façon dont West Ham joue, ils vous offrent parfois le ballon. Nous l’avons bien déplacé mais nous devons être plus cliniques. Nous avons raté quelques occasions et n’avons pas été assez dynamiques. Ils ont eu quelques moments où ils étaient dynamiques et cela a changé le jeu.”

Everton sera le prochain en action à domicile face au leader de la ligue Arsenal le 4 février, suivi d’un Derby du Merseyside à Anfield. Lampard a juré de continuer à se battre.

« (Je vais) continuer à travailler, la seule façon que je connaisse. Travailler sur le terrain d’entraînement, recommencer. Nous devons être meilleurs en équipe.

“Si vous marquez, cela peut vous donner une bonne sensation, si vous ne le faites pas, la sensation est là pour l’autre équipe et c’est ce qui s’est passé avec West Ham.”

