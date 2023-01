Frank Lampard confiant dans la reprise d’Everton malgré la colère de Goodison Park après la défaite de Brighton

Frank Lampard insiste sur le fait qu’il est confiant de relancer la fortune d’Everton malgré une raclée à domicile 4-1 par Brighton qui a provoqué une réaction de colère à Goodison Park.

L’équipe de Lampard avait obtenu un match nul honorable à Manchester City ce week-end, mais a concédé trois buts en six minutes en seconde période pour subir une troisième défaite consécutive à domicile qui les laisse 16e en Premier League et juste un point au-dessus de la zone de largage.

Les supporters locaux ont réagi avec mécontentement à la lourde défaite – leur septième en 10 matchs – avec une fusée éclairante lancée sur le terrain pendant le match et des chants de “sack the board” résonnant dans le stade en seconde période et au coup de sifflet à plein temps.

Lampard est sous pression à quelques semaines de son premier anniversaire au club, mais il a insisté sur le fait que la bataille de survie de la saison dernière lui serait très utile et a déclaré qu’il n’était pas ému par les spéculations sur sa position.

Lorsqu’on lui a demandé s’il craignait pour son avenir, Lampard a déclaré: “Depuis que je suis ici, nous sommes dans cette situation (une bataille de relégation l’année dernière et tout au long de cette saison), donc ce n’est pas un cas de peur (pour l’avenir), c’est un cas de juste continuer à travailler.

«Je ne peux pas contrôler les discussions ou les décisions, lorsque vous êtes autour de cette partie de la table, c’est ce qui se passe. Vous perdez un match comme celui-ci, je comprends absolument toute réaction. Je n’en écoute pas trop parce que si vous le faites, cela devient votre point central, donc je ne me concentre pas dessus.

« J’ai très confiance en moi et je travaillerai pour renverser la vapeur. Je ne peux pas prédire l’avenir. Nous devons essayer de gagner des matchs – c’est tout ce que nous pouvons regarder.

« Vous travaillez toujours ; la seule préoccupation que vous pouvez avoir est le travail que vous faites le lendemain parce que depuis la minute où je suis arrivé ici, nous étions dans une bataille de relégation et c’est quelque chose que vous devez gérer et cela pourrait signifier des résultats ou des jours comme celui-ci et vous n’avez qu’à concentrez-vous sur le fait de recommencer parce que ce sont les choses que vous pouvez contrôler, aussi simples que cela.

Réfléchissant à la performance, il a déclaré à Sky Sports: “C’était même en première mi-temps, je dirais. Le jeu général était assez égal, trois buts en six minutes, des erreurs défensives, termine le match.

« À 4-0, le match est terminé. Ces six minutes ont été complètement cruciales avec des erreurs individuelles et des problèmes de défense collectifs.

Lorsqu’on lui a demandé s’il espérait des renforts en janvier, il a ajouté: «Nous essayons d’aider l’équipe. Nous allons regarder cela.

Everton a nommé Lampard en janvier 2022, l’ancien patron de Chelsea signant un contrat de deux ans et demi pour remplacer Rafael Benitez.

Son équipe a assuré la survie de la Premier League lors de l’avant-dernier week-end de la saison dernière après une victoire de retour contre Crystal Palace, avant que la propriété du club ne revienne sous les projecteurs.

L’athlétisme a rapporté fin septembre que le magnat de l’immobilier américain Maciek Kaminski avait compris qu’il restait intéressé par le club malgré l’échec d’un consortium original avec une offre l’été dernier.

Les proches du propriétaire d’Everton, Farhad Moshiri, maintiennent que son objectif principal est de trouver un partenaire financier sur le marché privé pour le nouveau stade du club à Bramley-Moore Dock.

L’équipe de Lampard se rendra ensuite à Old Trafford pour un match de troisième tour de la FA Cup contre Manchester United vendredi, avant de retourner à Goodison Park pour accueillir Southampton en Premier League le 14 janvier.

