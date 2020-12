Le patron de Chelsea, Frank Lampard, s’est dit satisfait des progrès réalisés par son équipe en Premier League jusqu’à présent cette saison, mais a appelé à une amélioration supplémentaire dans leur quête pour devenir de véritables prétendants au titre.

L’équipe londonienne est cinquième du tableau avec 25 points en 14 matchs, deux points derrière Leicester City, deuxième, avant le déplacement de samedi contre son rival local, Arsenal, qui a glissé au 15e rang après un mauvais départ.

«Je suis content mais nous voulons toujours plus en tant que managers», a déclaré Lampard à Sky Sports jeudi.

«La réalité, c’est qu’au début de la saison, nous avions quelques nouveaux joueurs alors que d’autres manquaient, et il nous manquait une pré-saison. En regardant nos premiers résultats, nous avons vu de bonnes et des moins bonnes performances.

«Nous avons ensuite fait une bonne manche qui a vu beaucoup d’amélioration, donc je suis plutôt content mais nous en voulons plus. Nous voulons être un défi pour les titres, mais nous devons accepter que ce soit étape par étape. Nous avons fait quelques pas, mais nous avons le potentiel d’en faire beaucoup plus. »

Chelsea a perdu ses deux matchs précédents à l’extérieur – à Everton et Wolverhampton Wanderers – et espère éviter une troisième défaite consécutive en championnat sur la route pour la première fois depuis février de l’année dernière.

«Cette saison a montré que la plupart des équipes ont connu des moments difficiles et une grande partie de cela dépend de la préparation. La préparation de la saison est quelque chose que nous n’avions pas. Nous ne devons pas être trop en avance sur nous-mêmes ou trop loin sur la ligne », a déclaré Lampard.

«Nous devons penser au court terme et aux matchs qui nous attendent et ne pas être réactionnaires après les défaites de la semaine dernière ou même les victoires et notre invaincu. Il s’agit de faire une amélioration continue et c’est important pour se concentrer. »