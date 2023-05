Frank Lampard arrête la pourriture de Chelsea alors que les Blues frappent tard pour assurer la victoire à Bournemouth

Frank Lampard a finalement obtenu sa première victoire – et ses premiers points – avec Chelsea (s’ouvre dans un nouvel onglet) manager par intérim, alors que les buts tardifs de Benoit Badiashile et Joao Felix ont assuré aux Blues une victoire 3-1 à Bournemouth (s’ouvre dans un nouvel onglet).

Chelsea reste dans la moitié inférieure du tableau de la Premier League, à la 11e place, mais a évité l’ignominie potentielle de tomber en dessous des hôtes – qui se sont bien éloignés des problèmes de relégation ces dernières semaines.

Le résultat met fin à une course pourrie pour Lampard – qui avait fait le pire départ de tous les patrons permanents ou intérimaires de l’histoire des Blues, perdant chacun de ses six premiers matchs toutes compétitions confondues.

Conor Gallagher avait donné l’avantage à Chelsea en neuf minutes dans le Dorset, seulement pour que Mathis Vina nivelle l’équipe de Gary O’Neil un peu plus de 10 minutes plus tard.

Il semblait que l’attente de Lampard pour une victoire s’éterniserait encore plus alors que le concours entrait dans les 10 dernières minutes, mais les arrivées de janvier Badiashile – avec son premier but pour le club – et Joao Felix ont assuré que les fans des Blues avaient quelque chose à vraiment applaudir pour le premier. fois depuis la mi-mars, lorsqu’ils ont gagné 3-1 à Leicester (s’ouvre dans un nouvel onglet) dans l’un des derniers matchs de Graham Potter en charge.

Chelsea est mathématiquement hors de course pour la qualification européenne maintenant, mais Lampard a au moins évité l’inévitable série de blagues ‘007’ qui menaçaient de lui arriver si tout était parti vers le sud sur la côte sud.