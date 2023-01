Frank Lampard après le crash troublé d’Everton au milieu de la protestation des fans

Frank Lampard a insisté sur le fait qu’il avait toujours l’estomac pour la bataille de relégation d’Everton après que son équipe s’est écrasée contre une défaite 2-1 contre d’autres lutteurs de Southampton au milieu de furieuses manifestations de fans samedi. Dans une nouvelle vue de la tourmente enveloppant Everton, le conseil d’administration du club a reçu l’ordre de rester à l’écart de Goodison Park ce week-end en raison de risques de sécurité perçus.

Cette décision est intervenue après que des messages offensants, notamment des menaces de mort contre le président Bill Kenwright, ont été adressés à des personnes spécifiques au cours de la semaine.

Les responsables d’Everton l’ont qualifié de “journée profondément triste” et les choses n’allaient pas mieux sur le terrain alors que les hommes de Lampard ont gaspillé l’avance que leur avait donnée le premier but d’Amadou Onana pour les Toffees.

James Ward-Prowse a marqué deux fois alors que Southampton a égalisé les points avec Everton, qui n’est qu’en bas du tableau à la différence de buts.

Everton n’a réussi qu’une seule victoire en 11 matches de championnat et a son total le plus bas (15) à mi-parcours d’une campagne de Premier League.

Cette performance misérable a ajouté des chiffres supplémentaires à la manifestation prévue après le coup de sifflet final alors que les fans appelaient le propriétaire Farhad Moshiri à vendre, certains exigeant également le limogeage de Lampard.

La dernière fois que les Merseysiders avaient 15 points à cette époque de la saison, ils ont été relégués en 1951, mais Lampard est déterminé à continuer à se battre pour sauver Everton, qui a évité de justesse la chute sous sa direction la saison dernière.

“C’était un match tendu, un match que nous avons perdu. Frustré de perdre, frustré pour tout le monde”, a déclaré Lampard.

« Je ne sais pas comment oublier comment gagner. Il est clair dans le football que parfois, si vous ne gagnez pas de matchs, cela peut devenir contagieux en termes de confiance et nous savons que nous sommes à cet endroit. Leurs deux buts auraient pu être stoppés de notre point de vue. Cela ressemble à une déclaration désinvolte – “oublier comment gagner” – mais je comprends le point – nous sommes dans une période de jeux où nous ne gagnons pas.”

Les menaces contre les administrateurs d’Everton sont intervenues après que la directrice générale Denise Barrett-Baxendale aurait été malmenée par un fan et que sa voiture aurait été attaquée après la défaite 4-1 à domicile la semaine dernière contre Brighton.

Mais Lampard ne voulait pas utiliser cette distraction comme excuse.

« C’est une période difficile. Je n’ai pas de pensées en tant que telles dans la mesure où je ne veux pas commenter cela sur le dos du match, je suis plus préoccupé par le match et que nous ne l’avons pas gagné”, a-t-il déclaré.

“Je comprends la situation dans laquelle nous nous trouvons ici, j’entends le bruit mais je dois continuer à travailler. La seule chose que je suggère, qui est vraiment importante pour moi, c’est que toutes les personnes impliquées ici, de chaque côté, sont pour Everton. Nous voulons réussir, nous sommes passionnés par ce que nous faisons. Nous devons juste travailler à notre façon pour faire de notre mieux et ma propre façon est de me réveiller demain matin et de dire : ‘OK, on ​​y va encore’.”

