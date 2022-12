Frank Lampard appelle les fans à se placer derrière Everton après une quatrième défaite consécutive

Le manager d’Everton, Frank Lampard, a exhorté les fans à soutenir l’équipe après que des railleries aient retenti dans les tribunes après la défaite 2-1 de lundi contre Wolverhampton Wanderers.

La précédente défaite d’Everton à Bournemouth avant la pause de la Coupe du monde avait vu une confrontation entre les joueurs et les fans et Lampard a déclaré que la frustration était palpable lors du match contre les Wolves, qui ont marqué un dernier but pour prendre les trois points.

“Vous pouvez sentir le stade devenir énervé et ce n’est parfois pas facile pour les joueurs. J’ai joué pendant près de 20 ans, donc je sais comment cela peut affecter un joueur”, a déclaré Lampard.

“C’était (la réaction des fans) compréhensible après l’absence de Bournemouth, je n’ai pas aimé la performance. (Contre les loups) Je pensais que les gars jouaient bien et avaient les bonnes intentions, alors j’aimerais que la foule reste avec eux.”

Everton, qui est 17e, n’a remporté qu’un seul de ses neuf derniers matches et perdu ses quatre derniers toutes compétitions confondues.

La relation actuelle avec les supporters contraste fortement avec il y a près d’un an, lorsque Lampard a pris les rênes et a guidé Everton vers la sécurité.

“Nous avons vu à quel point cela pouvait être positif la saison dernière, alors ne nous en éloignons pas”, a ajouté Lampard.

«Je ne nous demande pas de jouer 100 passes dans notre propre tiers, je ne suis pas ce type d’entraîneur, mais être un peu plus courageux sur le ballon est agréable à voir et les bons joueurs veulent jouer. Donc, pour ce point, j’aimerais obtenir un soutien.”

