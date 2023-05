Frank Lampard appelle le capitaine des moins de 14 ans de Chelsea pour s’entraîner avec l’équipe senior

Frank Lampard n’a pas connu un bon début à Stamford Bridge depuis qu’il a remplacé Graham Potter en tant que manager de Chelsea. Les Blues ont perdu leurs six premiers matches sous Lampard. Chelsea a réussi à mettre fin à sa séquence de six défaites consécutives sous son patron intérimaire contre Bournemouth le 6 mai. Maintenant, Chelsea cherche à construire sur cette victoire et se prépare pour son match de Premier League contre Nottingham Forest samedi.

À la veille de cet affrontement, Frank Lampard a fait la une des journaux avec son geste formidable pour le capitaine des moins de 14 ans de Chelsea, Charlie Holland. Lampard a appelé Holland pour s’entraîner avec la première équipe.

La vidéo de l’entraînement de Chelsea auquel Holland a également participé est devenue virale. Dans la vidéo, on peut voir Holland faire du jogging aux côtés de Thiago Silva, Conor Gallagher et Mateo Kovacic. Holland avait récemment mené l’équipe des moins de 14 ans de Chelsea à une impressionnante victoire 5-0 sur Fulham lors de la finale de l’Albert Phelan Cup South. Il semble donc que Lampard ait décidé de récompenser le talentueux adolescent avec une opportunité d’impressionner les patrons du club.

Les fans ont salué cette décision d’inviter Charlie Holland à s’entraîner aux côtés de la première équipe de Chelsea. Un fan a tweeté : « Je ne sais pas à quand remonte la dernière fois où nous avons vu une jeune implication dans l’équipe première, un bon geste de Chelsea pour récompenser les performances. »

Waouh, d’après @chelseayouth Le capitaine de Chelsea U14, Charlie Holland, est le nouveau visage ici à l’entraînement de la 1ère équipe ce matin. pic.twitter.com/jEOjToHsWG – Félix (@FelixJohnston_) 11 mai 2023

« C’est Frank Lampard aujourd’hui qui a appelé Charlie Holland, le capitaine des moins de 14 ans, pour s’entraîner avec l’équipe première. Tout à ce sujet est si positif et merveilleux dans l’ensemble, vous savez juste que Frank est un homme si haut, si reconnaissant qu’il soit Chelsea de bout en bout », a lu un autre tweet.

C’est Frank Lampard aujourd’hui qui a appelé Charlie Holland le capitaine des moins de 14 ans 🥰 pour s’entraîner avec l’équipe 1ère. Tout à ce sujet est si positif et merveilleux dans l’ensemble, vous savez juste que Frank est un homme si haut, si reconnaissant qu’il soit Chelsea de bout en bout 💙💙💙 pic.twitter.com/E1jqbib0HW– Gemma (@Gemma_Manns) 11 mai 2023

Frank Lampard avait investi dans de jeunes talents lors de son premier passage en tant que manager de Chelsea. L’ancienne star de Chelsea avait soutenu Reece James, Mason Mount, Tammy Abraham et Fikayo Tomori.

Lampard envisage peut-être la même chose avec Noni Madueke, Benoit Badiashile et Charlie Holland. En fait, Badiashile avait très bien fait lors de la victoire 3-1 contre Bournemouth. Il reste à voir s’il sera titulaire pour Chelsea lors des prochains matchs.

Lampard a indiqué récemment qu’aucun joueur n’est garanti une place dans l’équipe pour le reste de la saison.