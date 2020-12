Le manager de Chelsea, Frank Lampard, s’attend à ce que ses joueurs rebondissent après leur défaite 3-1 face à son rival londonien Arsenal, qui les a fait chuter à la septième place de la Premier League.

La défaite aux Emirats samedi était leur troisième en quatre matchs après des revers similaires contre Everton et Wolverhampton Wanderers.

Lampard a déclaré que ses joueurs avaient produit leur pire performance de la saison en première mi-temps contre Arsenal, où ils avaient concédé des buts à Alexandre Lacazette et Granit Xhaka avant que Bukayo Saka n’en ajoute un troisième en seconde période.

« Je pense qu’il y a eu des erreurs claires et un aboutissement de choses qui se sont déroulées contre nous dans le match … La façon dont nous avons abordé la première mi-temps sur le terrain n’était pas la bonne », a déclaré Lampard, avant le match à domicile de son équipe avec Aston Villa sur Lundi.

«Nous l’avons vu beaucoup cette saison, nous avons vu des résultats fous. Beaucoup d’équipes ont connu des hauts et des bas, et à la minute où nous sommes dans une position où, sur les quatre derniers matchs, nous en avons perdu trois et en avons remporté un, ce qui nécessite une réaction.

Lampard s’attend à un test difficile contre Villa, qui est passé à la sixième place avec une victoire 3-0 sur Crystal Palace malgré la moitié du match avec 10 hommes.

Avec Villa gardant huit draps propres de la ligue jusqu’à présent cette saison, Lampard n’a pas tardé à souligner l’influence de l’ancien coéquipier de l’Angleterre et de Chelsea, John Terry, qui travaille maintenant comme assistant du patron de Villa Dean Smith.

«Je suis sûr que John a une influence en raison de l’un des, à mon avis, les plus grands défenseurs centraux qui ont joué en Premier League et pour l’Angleterre et dans le monde pendant une longue période avec une richesse absolue de connaissances. Du jeu.

«Son apport sera inestimable pour Dean Smith et tout le personnel. De toute évidence, l’équipe travaille dur et vous avez constaté une réelle amélioration en eux.