Frank Lampard a tenté de signer Erling Haaland pour Chelsea

L’ancien entraîneur de Chelsea, Frank Lampard, a révélé qu’il avait déjà essayé de signer la superstar Erling Haaland. Lampard a apparemment fait l’approche de l’attaquant en 2019, alors qu’il en était à sa première saison en tant que patron des Blues. Haaland était avec RB Salzburg à l’époque. En fin de compte, le Borussia Dortmund a remporté la course pour signer la star en janvier 2020.

“C’est un joueur incroyable et les meilleurs joueurs de haut niveau peuvent généralement faire ce qu’il fait dans une ligue de haut niveau”, a déclaré Lampard vendredi. “J’ai entraîné contre lui lors d’un match de pré-saison lorsqu’il jouait pour Salzbourg. J’ai essayé de le signer pour Chelsea et ça n’a pas été le cas.

Erling Haaland pour Chelsea ? Lampard affronte Haaland à la place

Lampard a fait des aveux alors que son équipe affrontera Haaland samedi. Alors qu’il était encore en bleu, Lampard gère désormais Everton. Les Toffees sont en difficulté cette saison et à seulement un point au-dessus de la zone de relégation. Haaland et Manchester City, quant à eux, se battent avec Arsenal pour le titre de Premier League. Lampard a parlé de la préparation du meilleur avant-centre du monde.

“Il était clair dans notre préparation d’avant-match ce qu’était ce garçon. Fair-play pour lui », a déclaré Lampard. «Nous allons contre lui et je respecte ceux qui sont au sommet de leur art. J’ai regardé la finale de la Coupe du monde avec [Kylian] Mbappé et [Lionel] Messi et Haaland se sont retrouvés dans cette tranche à un très jeune âge.

“[Stopping him] est une tâche en raison de ses qualités et de sa puissance. Nous le voyons tous. Il n’y a que du respect là-dedans. Quand vous allez contre lui, vous devez essayer de ne pas lui donner l’espace qu’il veut. Il peut te faire du mal en un instant.

Un attaquant de classe mondiale prêt à battre le record de la Premier League

Haaland a déjà marqué 20 buts incroyables en seulement 14 matchs de Premier League jusqu’à présent cette saison. Il est actuellement sur le point de battre le record de 38 matchs de la ligue établi par Mohamed Salah. La star de Liverpool a marqué 32 buts lors de la campagne 2017/18.

