Frank James va plaider coupable de terrorisme dans l’attaque du métro de Brooklyn

La fusillade, qui est survenue alors que la fréquentation du métro avait commencé à augmenter après avoir chuté pendant la pandémie, a une fois de plus souligné la vulnérabilité du système de transport en commun et les inquiétudes des New-Yorkais concernant la criminalité et la sécurité. Il a également mis en lumière les lacunes de la ville en matière de soins de santé mentale.

Après une série de crimes très médiatisés impliquant des New-Yorkais sans-abri, la ville a déclaré qu’elle prendrait des mesures agressives.

M. James, qui est détenu depuis son arrestation dans une prison de Brooklyn près de la station de métro où l’attaque a eu lieu, a des antécédents de maladie mentale, selon ses avocats.

Il a grandi dans le Bronx, mais s’était largement séparé de sa famille, déménageant mais ne s’installant jamais dans un certain nombre de villes, dont Philadelphie, Newark, Chicago et Milwaukee. Il avait des antécédents d’arrestations à New York et au New Jersey.

Dans les semaines précédant la fusillade, M. James avait publié des vidéos combatives sur les réseaux sociaux, dans lesquelles il déclamait le système de métro de la ville et son approche de la criminalité. Mais il n’y avait pas de motif clair pour l’attaque du métro, selon les autorités.

M. James avait réservé et payé une camionnette U-Haul à Philadelphie la semaine avant l’attaque, selon les autorités, la conduisant à Brooklyn avant l’aube ce jour-là et la garant là avant d’entrer dans le métro.