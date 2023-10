Craignant que deux de leurs lanceurs partants, Sandy Koufax et Johnny Podres, ne se remettent pas de douleurs au bras, les Dodgers ont envoyé Howard aux Sénateurs dans le cadre d’un accord multijoueur qui leur a valu Claude Osteen, qui avait remporté 15 matchs pour une équipe de Washington qui a terminé en neuvième place. (Ce club de balle de Washington a été créé en 1961 en tant qu’équipe d’expansion lorsque les précédents sénateurs sont partis pour le Minnesota pour devenir les Twins.)

Après son séjour à Washington et au Texas, Howard a été envoyé aux Tigers de Détroit au milieu de la saison 1972. Il prend sa retraite après la saison 1973. Il a dirigé les Padres de San Diego lors de la saison divisée en 1981, raccourcie par la grève, et les Mets en 1983, succédant à George Bamberger au cours de la saison. Les deux équipes ont terminé dernières. Il a également été entraîneur de plusieurs équipes, dont les Mets et les Yankees.

En 2009, les Nationals ont érigé trois statues dans leur stade de baseball, représentant une chronologie du baseball à Washington. Howard a été honoré aux côtés de Walter Johnson, le grand lanceur des premières décennies du 20e siècle, et de Josh Gibson, le receveur vedette des Homestead Greys of the Negro Leagues, qui ont disputé leurs matchs à domicile à Pittsburgh et à Washington.

Howard a épousé Carol Johanski en 1959. Ils ont divorcé au milieu des années 1980. Lui et Donna (Scott) Howard se sont mariés de 1990 jusqu’à ce qu’elle décès en 2016. Il y a quelques années, Howard et sa première femme se sont remariés.

Outre sa fille Catherine, il laisse dans le deuil son épouse, ainsi que leurs cinq autres enfants, Tim, Daniel, Mary et Mitch Howard et Rebecca Thomas; une sœur, Grace Rocci; huit petits-enfants; deux beaux-petits-enfants; deux arrière-petits-enfants; et plusieurs arrière-petits-enfants. Il vivait à Aldie, à l’ouest de Washington.