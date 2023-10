Frank Howard, cogneur des Sénateurs de Washington, est décédé à 87 ans

Commentez cette histoire Commentaire Ajouter à vos histoires enregistrées Sauvegarder

Lorsque la Major League Baseball est revenue à Washington en 2005, les Nationals ont disputé leurs matchs au Robert F. Kennedy Memorial Stadium. Cela faisait 34 ans que la ville n’avait pas d’équipe de baseball, mais le stade contenait encore les restes de sa dernière étoile avant la fin du match. Au fond du pont supérieur, plusieurs sièges étaient peints en blanc, marquant les plus longs circuits frappés par Frank Howard, qui, au cours de ses sept saisons avec les tristes sénateurs de Washington, a été reconnu comme l’un des frappeurs les plus forts et les plus redoutés du baseball.

Mesurant 6 pieds 7 pouces et pesant environ 270 livres, il était une force imposante dans une équipe autrement oubliable, lançant des circuits monumentaux qui volaient parfois à plus de 500 pieds.

Lorsque les Nationaux sont arrivés au stade RFK plus de trois décennies après le dernier match de M. Howard, les joueurs regardaient les sièges blancs au loin sur le pont supérieur et ne pouvaient pas croire qu’une balle de baseball puisse être frappée aussi loin.

“Ils me demandaient : ‘Où était le marbre à l’époque ?'”, a écrit le chroniqueur sportif du Washington Post, Thomas Boswell, dans une conversation en ligne en 2016. «Je dirais: ‘Là où il se trouve actuellement, à un pied ou deux près.’ Aucun joueur ne m’a jamais cru. Ils considéraient que c’était impossible.

M. Howard, qui a mené à deux reprises la Ligue américaine dans les circuits et est resté un favori des fans de baseball privés de leurs droits de Washington, est décédé le 30 octobre dans un hôpital d’Aldie, en Virginie. Il avait 87 ans.

La cause était des complications d’un accident vasculaire cérébral, a déclaré sa fille Catherine Braun.

Star du basket-ball universitaire à Ohio State, le Bunyanesque M. Howard a plutôt choisi une carrière dans le baseball en signant avec les Dodgers de Los Angeles. À une époque où de nombreux joueurs étaient relativement légers – la superstar des Giants de San Francisco Willie Mays mesurait environ 5 pieds 11 pouces et pesait 180 livres – M. Howard à lunettes se démarquait sur le terrain de baseball comme un séquoia.

Lors de l’un des premiers matchs de M. Howard avec les Dodgers, il a frappé une fausse balle qui a mis KO un coéquipier, Duke Snider, qui menait au troisième but. M. Howard a été nommé recrue de l’année dans la Ligue nationale en 1960, puis a semblé tenir sa promesse deux ans plus tard, lorsqu’il a réussi 31 circuits, avec 119 points produits et une moyenne au bâton de .296.

En 1963, lorsqu’il a aidé les Dodgers à remporter un balayage de quatre matchs contre les Yankees de New York dans les World Series, il a réussi ce qu’on appelle « le doublé le plus long des 41 ans d’histoire du Yankee Stadium » contre le lanceur du Temple de la renommée Whitey. Gué.

L’arrêt-court des Yankees, Tony Kubek, a rappelé ce moment au Miami Herald en 1991 : « Howard a frappé une ligne juste au-dessus de ma tête. J’ai sauté dessus et je l’ai raté d’environ un pied, peut-être deux, en haut. Il y avait un haut-parleur au centre gauche, à 457 pieds. La balle a touché le haut-parleur et a rebondi comme une balle… Je ne pense pas qu’elle dépassait 10 à 12 pieds de hauteur.

Lors du quatrième et décisif match de la série, M. Howard a lancé un coup de circuit de 450 pieds contre Ford pour propulser les Dodgers vers une victoire 2-1.

“Il était le seul frappeur”, a déclaré plus tard Ford, “qui m’a jamais fait peur.”

Après s’être effondré en 1964, M. Howard envisageait de prendre sa retraite à 28 ans. Un cadre d’une entreprise de fabrication de boîtes en carton à Green Bay, dans le Wisconsin, où M. Howard travaillait pendant l’intersaison, l’a exhorté à donner une autre chance au baseball.

“Je pense que je suis un gars réaliste”, avait déclaré M. Howard à Sports Illustrated à l’époque. « J’ai les talents de force et de levier que Dieu m’a donnés. Je me rends compte que je ne pourrai jamais être un grand joueur de baseball, car un grand joueur de baseball doit être capable de bien faire cinq choses : courir, jouer sur le terrain, lancer, frapper et frapper avec puissance. Je suis médiocre dans quatre d’entre eux – mais je peux frapper avec puissance.

Avant la saison 1965, il a été échangé à Washington et a retrouvé sa forme, remportant le prix du joueur de retour de l’année de la Ligue américaine. En sept ans avec les Sénateurs, il s’est bâti une réputation comme l’un des meilleurs cogneurs du baseball et comme l’un des athlètes les plus appréciés de la ville, tous sports confondus.

En mai 1968, lors de sa troisième saison à Washington, M. Howard a connu une séquence de succès sans précédent dans l’histoire du baseball. Sur une période de six matchs, il a réussi 10 circuits et réalisé 17 points. Un coup de circuit à Détroit « a rebondi sur le toit de 90 pieds de haut recouvrant le pont supérieur et a quitté le stade », a écrit le journaliste du Post George Minot Jr., qui a estimé que le coup avait atteint au moins 550 pieds.

Au cours de sa séquence, M. Howard a déclaré au Hartford Courant en 2001 : « Je pensais que quelqu’un allait me retourner » – lui lancer – « très bientôt, parce que cela fait partie de nos affaires. Je pensais que quelqu’un allait me mettre une raie dans les cheveux, mais ce n’est pas le cas, alors j’ai pensé que je vais m’installer et rester au frais. C’était une semaine amusante. Homme vivant, tu aimerais tourner comme ça pendant quelques mois.

Au fur et à mesure que sa légende grandissait, M. Howard a acquis une multitude de surnoms imposants, de Hondo au Washington Monument en passant par, peut-être le plus évocateur, le Capital Punisher. Plusieurs lanceurs et joueurs de champ intérieur ont raconté comment ils avaient sauté pour attraper des lignes durement touchées par la batte de M. Howard – seulement pour les regarder alors qu’ils continuaient à monter jusqu’aux sièges du champ extérieur.

Dans la Ligue américaine, la fréquentation augmentait chaque fois que M. Howard et les malheureux sénateurs venaient en ville, alors que les fans affluaient pour voir jusqu’où il pouvait frapper la balle.

“Aucun joueur ne peut autant électriser un stade de baseball, simplement en portant sa batte au marbre et en adoptant une position qui indique au lanceur qu’il est prêt”, a écrit la chroniqueuse sportive du Post, Shirley Povich.

En 1968, connue sous le nom de « l’année du lanceur », M. Howard a réussi 44 circuits, soit huit de plus que tout autre joueur du match. Avant la saison suivante, il a exigé un contrat de trois ans d’une valeur de 300 000 $ et a refusé de se présenter à l’entraînement de printemps.

Il a finalement conclu un contrat d’un an de plus de 90 000 $ avec le nouveau propriétaire des Sénateurs, Robert Short, trois semaines avant le début de la saison. Lorsque Ted Williams a été nommé manager des Sénateurs en 1969, M. Howard a changé son numéro d’uniforme pour le 33 afin de permettre à Williams de porter le maillot numéro 9 qu’il avait rendu célèbre au cours de sa carrière au Temple de la renommée avec les Red Sox de Boston.

Sous la tutelle de Williams, M. Howard est devenu un frappeur plus complet, réalisant plus de buts sur balles qu’auparavant, y compris un 132 en tête de la ligue en 1970. Williams a été impressionné par l’éthique de travail et la force pure de M. Howard.

“Ce fils d’arme est le frappeur le plus gros et le plus fort qui ait jamais joué à ce jeu, et cela inclut Babe Ruth, Lou Gehrig, Jimmie Foxx, Hank Greenberg – tous”, a déclaré Williams en 1969. “Personne n’a jamais joué.” frapper la balle plus fort et plus loin, personne.

M. Howard a réussi un sommet en carrière de 48 circuits en 1969, puis a mené la ligue l’année suivante avec 44 circuits et 126 points produits. Mais alors que les Sénateurs continuaient de perdre, Short annonça à la fin de 1971 qu’il déplacerait la franchise à Arlington, au Texas.

Alors que les fans éconduits devenaient de plus en plus hargneux, accrochant Short en effigie et déployant des banderoles vulgaires au stade de baseball, M. Howard et ses coéquipiers ont disputé leurs derniers matchs à Washington. «Je déteste partir», a-t-il déclaré au Post. « Nous avons eu une bande de vagabonds ici à Washington au cours des sept années où j’ai joué, mais je dois dire que nous avons toujours fait de notre mieux. Nous avions un esprit d’équipe difficile à battre.

Le 30 septembre 1971, les Sénateurs disputaient leur dernier match. Ils menaient les Yankees en neuvième manche, 7-5, lorsque des supporters indisciplinés ont pris d’assaut le terrain et ont commencé à ramasser les buts et les morceaux de gazon. Le match a été perdu au profit des Yankees.

Lors de la sixième manche du match, M. Howard a réussi un coup de circuit – le dernier jamais frappé par un sénateur.

“C’est ce que les fans étaient venus voir”, a écrit Minot dans The Post. «Ils ont fait rouler des acclamations après acclamations sur ses larges épaules. Il leur fit signe de son casque de frappeur avant de disparaître dans l’abri. Puis il sortit et jeta sa casquette à la foule. Et il est ressorti pour envoyer des baisers.

“C’est une utopie”, a déclaré M. Howard après le match. «C’est le plus grand frisson de ma vie. Qu’est-ce qui pourrait le surpasser ? »

Frank Oliver Howard est né le 8 août 1936 à Columbus, Ohio. Son père était machiniste ferroviaire, sa mère femme au foyer.

M. Howard, qui pesait plus de 13 livres à la naissance, n’a jamais été un athlète gracieux, mais sa taille a fait de lui un joueur de basket-ball hautement recruté. À Ohio State, il a récolté en moyenne 20 points par match et a été nommé dans plusieurs équipes All-America. Il détient toujours le record de l’école pour le plus grand nombre de rebonds dans un match, avec 32.

Mais le baseball a toujours été son sport préféré, et il a quitté l’université juste avant d’obtenir son diplôme pour signer avec les Dodgers en 1958 pour un bonus de 100 000 $ – plus 8 000 $ supplémentaires pour que ses parents achètent une maison.

Lorsque les sénateurs ont quitté Washington pour devenir les Texas Rangers, M. Howard les a accompagnés, mais ses meilleurs jours étaient terminés. Il a terminé sa carrière avec les Tigers de Détroit en 1973, après avoir réussi 382 circuits, dont 237 en tant que sénateur.

Malgré un sommet spectaculaire sur trois années de 1968 à 1970, où il a réussi plus de circuits que tout autre joueur, M. Howard n’a pas réussi à mériter une place au Temple de la renommée du baseball. Il a passé des années en tant que manager de ligue mineure, dispensant une sorte de sagesse populaire à ses joueurs.

«Je me souviens des encouragements dont j’avais besoin quand j’étais jeune», a-t-il déclaré en 1976. «Je n’avais aucune idée de ce que je faisais avant l’âge de 30 ans. Comme le dit le vieux Teddy Williams : « Espèces de frappeurs stupides ». Au moment où vous savez quoi faire, vous êtes trop vieux pour le faire.

Le premier mariage de M. Howard, avec Carol Johanski, s’est soldé par un divorce. Sa seconde épouse, Donna Scott, est décédée en 2016 après 25 ans de mariage. Il s’est ensuite remarié avec Johanski. Outre son épouse, les survivants comprennent six enfants issus de leur mariage ; une soeur; 10 petits-enfants; et six arrière-petits-enfants.

M. Howard a passé de nombreuses années comme entraîneur avec les Yankees, les Mets de New York, les Rays de Tampa Bay et d’autres équipes et a été entraîneur avec les Padres de San Diego en 1981 et les Mets en 1983.