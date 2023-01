Frank Hanebuth: L’ancien chef des Hells Angels et 49 collaborateurs présumés comparaissent devant un tribunal espagnol | Nouvelles du monde

Un ancien dirigeant des Hells Angels en Europe risque 13 ans de prison s’il est reconnu coupable d’avoir dirigé un chapitre du club de motards lié au crime organisé sur l’île espagnole de Majorque.

Le ressortissant allemand Frank Hanebuth a comparu devant le tribunal aux côtés de 49 collaborateurs présumés de nombreux pays, dont au moins 34 ont accepté un accord de plaidoyer leur permettant de payer des amendes au lieu de purger leur peine.

Hanebuth n’a pas cherché d’accord.

Image:

Les procureurs demandent une peine de 13 ans pour le ressortissant allemand Frank Hanebuth. Photo : AP



Certains des accusés étaient d’origine allemande, grecque ou britannique et avaient besoin d’un interprète pour suivre les développements, qui se déroulaient en espagnol.

Trois des accusés ont participé par liaison vidéo depuis l’Allemagne.

Les procureurs espagnols ont accusé Hanebuth d’appartenance à une organisation criminelle, de blanchiment d’argent et de possession illégale d’armes à feu.

Ils demandent également au juge chargé du procès de lui infliger une amende de 4,2 millions d’euros (3,7 millions de livres sterling) pour blanchiment d’argent.

En plus d’appartenir à une organisation criminelle, d’autres accusés ont été accusés de diriger un réseau de prostitution et de trafic de drogue, et risquent jusqu’à 38 ans de prison.

Les Hells Angels ont mené des activités illégales à Majorque de 2009 à 2013 sous la direction de Hanebuth, selon l’acte d’accusation.

Hanebuth a nommé des membres qui ont ensuite commis des crimes, notamment l’extorsion, la prostitution, l’acquisition d’armes à feu illégales et le vol dans des lieux touristiques populaires, ont déclaré les procureurs.

Ils ont également emménagé dans l’immobilier à Majorque et sur l’île voisine d’Ibiza, ont déclaré les procureurs.

On pense que les Hells Angels en Europe ont choisi Majorque en raison d’un grand nombre de résidents étrangers et d’autres stratagèmes de blanchiment d’argent et de trafic de drogue.

Image:

L’Allemand assiste aux funérailles d’un membre décédé d’un groupe de motards à Bonn, en Allemagne, en 2019



Le chapitre de Majorque du gang était fortement international, avec des recrues d’aussi loin que la République dominicaine et le Maroc, selon l’acte d’accusation.

L’un des accusés qui a conclu un accord de plaidoyer était Paul Witworth, un associé britannique de Hanebuth qui, selon les procureurs, a maintenu des liens avec la famille Adams, un gang britannique notoire également connu sous le nom de Clerkenwell Crime Syndicate.

Hanebuth a également suivi sa base allemande à Hanovre, ont déclaré les procureurs.

Le procès devrait durer plusieurs semaines.