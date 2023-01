Frank Galati, réalisateur et acteur lauréat d’un Tony Award, est mort à 79 ans

Frank Galati, acteur, réalisateur, enseignant et adaptateur qui était une figure centrale de la communauté théâtrale de Chicago et deux fois lauréat du Tony Award, est décédé lundi, selon le Steppenwolf Theatre. Il avait 79 ans.

Galati a remporté le jumeau Tonys en 1990 – meilleure pièce et meilleur réalisateur – pour son adaptation et sa mise en scène de la production de Steppenwolf de “The Grapes of Wrath” de John Steinbeck, avec Gary Sinise dans le rôle de Tom Joad. Il a également été nominé pour la réalisation de la célèbre comédie musicale “Ragtime” de 1998.

“Chaque acteur saura ce que je veux dire quand je dis que Frank m’a attendu. Il m’a attendu. Il t’a choisi, puis il t’a fait confiance. Parfois, il me connaissait mieux en tant qu’acteur que je ne me connaissais moi-même”, a déclaré Molly Regan, membre de Steppenwolf. .

Ses crédits de scénarisation incluent “The Accidental Tourist”, pour lequel il a été nominé aux Oscars. Il a également été crédité pour avoir écrit le téléplay de la pièce d’Arthur Miller “The American Clock” en 1993.

STARS QUE NOUS AVONS PERDUES EN 2022

Il a eu des hauts mais aussi des bas à Broadway, notamment en regardant sa production de “The Pirate Queen” faire naufrage par des critiques cinglantes et devenir l’un des flops les plus coûteux de Broadway en 2007 et être licencié en 2001 en tant que réalisateur de “Seussical”.

Galati est devenu membre de l’ensemble du Steppenwolf Theatre en 1985 et directeur associé du Goodman Theatre un an plus tard. Il est resté à ce poste jusqu’en 2008. Il a également été associé artistique au Asolo Repertory Theatre de Sarasota, en Floride.

Dans une déclaration commune, les co-directeurs artistiques de Steppenwolf, Glenn Davis et Audrey Francis, ont rendu hommage à Galati.

“Frank a eu un impact profond sur Steppenwolf, et sur nous tous, au fil des ans”, ont-ils déclaré. “Pour certains, il était un enseignant, un mentor, un réalisateur, un adaptateur, un écrivain, un collègue acteur et un visionnaire. Quelle que soit la relation, Frank a toujours fait en sorte que les autres se sentent aimés, valorisés et inspirés par sa présence toujours généreuse, joyeuse et compatissante.”

Ses productions au Goodman comprenaient “The Visit”, “She Always Said Pablo”, “The Winter’s Tale”, “The Good Person of Setzuan” et “Cry the Beloved Country”. Il a récemment dirigé la première comédie musicale “Knoxville” de l’Asolo Repertory Theatre en 2022, écrite par l’équipe “Ragtime” de Lynn Ahrens et Stephen Flaherty.

La longue carrière de Galati comprenait également la mise en scène au Metropolitan Opera et au Lyric Opera de Chicago, ainsi que l’enseignement de l’étude de la performance à la Northwestern University pendant près de 40 ans.

“Il semble avoir cinq productions en cours à la fois, les plus importantes, toujours en train de jongler, toujours occupée, toujours ravie de toutes les faire”, a déclaré Sinise au Los Angeles Times en 2007. “Je lui ai demandé plusieurs fois comment il faisait , et il dit qu’il ne sait pas.”

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Galati a remporté plusieurs Joseph Jefferson Awards pour ses réalisations exceptionnelles dans le théâtre de Chicago et deux prix de mise en scène de la Stage Directors and Choreographers Foundation, un League of Chicago Theatres Artistic Leadership Award et un NAACP Theatre Award.

“Vous ne trouverez pas l’un d’entre nous qui a eu la chance de travailler avec lui qui n’a pas été changé par lui. Il nous a tous rendus meilleurs, et il n’y en aura jamais un autre comme lui”, a déclaré Anna D, membre de Steppenwolf et réalisatrice de Broadway. Shapirô.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Il laisse dans le deuil son mari, Peter Amster, également metteur en scène de théâtre.