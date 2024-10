Frank Fritz, star de « American Pickers », est décédé à 60 ans

Frank Fritz, qui parcourait les États-Unis en voiture à la recherche d’antiquités et d’objets de collection à acheter et à revendre dans l’émission de téléréalité « American Pickers », est décédé.

Il est décédé lundi soir dans un centre de soins palliatifs de Davenport, Iowa, a déclaré Annette Oberlander, une amie de longue date. Elle a dit qu’il avait 60 ans et non 58 ans, comme le disent certains sites Web et sources d’information.

Elle a dit qu’elle était à son chevet, tout comme Mike Wolfe, qui a joué avec Fritz pendant plus d’une décennie sur le programme History Channel. Mélange de « Antiques Roadshow » et de « Hoarders », le spectacle suit les amis alors qu’ils sillonnent le pays à la recherche d’un morceau d’histoire.



Les personnalités de la télévision Mike Wolfe (à gauche) et Frank Fritz (à droite) de History Channels « American Pickers » assistent à l’ouverture officielle du History Pop Shop au History Pop Shop le 6 décembre 2010 à New York. Neilson Barnard / Getty Images



« Le même hors caméra que devant la caméra, Frank avait le moyen d’atteindre le cœur de tant de personnes en étant simplement lui-même », Wolfe a dit une publication Instagram pleurant la perte de son ami.

« Nous sommes attristés d’annoncer que notre ami et membre bien-aimé de The HISTORY Channel et de la famille American Pickers, Frank Fritz, est décédé le 30 septembre 2024 », a déclaré l’émission « American Pickers ». a écrit sur son compte de réseau social.

Les deux hommes parcouraient quelque 70 000 milles par an à la recherche de pièces qui retenaient leur attention.

« Lorsque vous entrez dans un magasin d’antiquités, il y a 95 % de chances que ce marchand n’achète pas tout cela », déclare Wolfe. a déclaré à CBS Sunday Morning dans une interview en 2020.

Fritz a travaillé pour l’émission pendant plus d’une décennie, a indiqué l’émission, le décrivant comme un « charmeur barbu » à la recherche sans fin de motos et de vélos vintage.

« Nos pensées vont aux proches de Frank pendant cette période difficile. Il nous manquera beaucoup », indique le message.

Oberlander, son ami, a déclaré que Fritz avait eu un accident vasculaire cérébral en 2022 et ne s’était jamais complètement remis. Elle a déclaré qu’une célébration de la vie, qui comprendra une course de motos, aurait probablement lieu au printemps.

« C’était un ami féroce », a déclaré Oberlander. « Il laisse derrière lui une quantité incroyable d’amitiés parce que c’est ce qui était le plus important pour lui. Une très grande quantité d’amitiés. Des amitiés étroites. »