Frank Fritz, la star d’American Pickers, est mort à 60 ans

Il a écrit… « C’est avec le cœur brisé que je partage avec vous tous le décès de Frank hier soir. J’ai [known] Frank pendant plus de la moitié de ma vie et ce que vous avez vu à la télévision a toujours été ce que j’ai vu, un rêveur aussi sensible que drôle. Aussi hors caméra que devant la caméra, Frank avait le moyen d’atteindre le cœur de tant de personnes en étant simplement lui-même. »

Il a ajouté… « Avant le spectacle, nous partions ensemble vers des endroits dont nous ignorions l’existence, sans aucune destination en tête et juste avec la passion commune de découvrir quelque chose d’intéressant et d’historique. Nous avons fait d’innombrables voyages et partagé tant de kilomètres et Je me sens béni d’avoir été à ses côtés lorsqu’il a fait son dernier voyage de retour. »