Frank Fritz, la star d’American Pickers, est mort à 60 ans

Frank Fritz, ancien co-animateur de la série History Channel « American Pickers », est décédé. Il avait 60 ans.

Son ancien co-animateur, Mike Wolfe, a annoncé sa mort via Instagram Mardi, écrivant: « C’est avec le cœur brisé que je partage avec vous tous le décès de Frank hier soir. »

« Je connais Frank depuis plus de la moitié de ma vie et ce que vous avez vu à la télévision a toujours été ce que j’ai vu, un rêveur aussi sensible que drôle », a partagé la star de télé-réalité.

« Le même hors caméra que devant la caméra, Frank avait le moyen d’atteindre le cœur de tant de personnes en étant simplement lui-même. »

Frank Fritz de « American Pickers » est décédé. Il avait 60 ans.

L’ancien co-animateur de Fritz, Mike Wolfe, a annoncé son décès via Instagram.

Fritz et Wolfe, 60 ans, originaires du Midwest, ont parcouru l’Amérique à la recherche d’objets rares et de trésors nationaux qu’ils pourraient ensuite vendre dans leurs antiquaires ou intégrer à leurs propres collections.

« American Pickers » a été créé pour la première fois en 2010 et a été tourné pendant 25 saisons. Cependant, le dernier épisode de Fritz a été diffusé en mars 2020.

Il n’est pas revenu au tournage après la levée des restrictions liées au COVID-19, car il luttait contre la maladie de Crohn et se remettait d’une opération au dos.

Fritz alors avoué au Soleil en 2021, History Channel l’a effectivement licencié après qu’il soit allé en cure de désintoxication pour alcoolisme.

Il a également partagé que lui et Wolfe s’était éloigné car ce dernier ne lui aurait pas posé de questions sur son opération au dos.

Fritz et Wolfe ont commencé à jouer dans « American Pickers » en 2010.

L’émission a suivi le duo alors qu’ils parcouraient les États-Unis à la recherche d’antiquités. panagiotis pantazidis

Cependant, cette relation semble s’être améliorée ces dernières années.

« Qui aurait rêvé que nous partagerions le cockpit d’une camionnette blanche devant des millions de personnes intéressées par nos aventures », a réfléchi Wolfe dans son message, qui présentait une photo de lui et Fritz.

« Avant le spectacle, nous partions ensemble vers des endroits dont nous ignorions l’existence, sans destination en tête et juste avec la passion commune de découvrir quelque chose d’intéressant et d’historique », a-t-il poursuivi.

« Nous avons fait d’innombrables voyages et partagé tant de kilomètres et je me sens béni d’être à ses côtés lorsqu’il a fait un dernier voyage de retour. »

Wolfe a conclu: « Je t’aime mon pote et tu vas tellement me manquer, je sais que tu es dans un meilleur endroit. » La cause officielle du décès n’a pas encore été révélée.

Wolfe a partagé qu’il était aux côtés de Fritz lorsqu’il est décédé. mikewolfeamericanpicker/Instagram

La cause officielle du décès de Fritz n’a pas encore été révélée. Avec l’aimable autorisation de la chaîne HISTORY

Les fans ont inondé les commentaires de leurs condoléances, reconnaissant à quel point la mort de son ami a dû affecter Wolfe, d’autant plus qu’ils étaient « amis depuis l’enfance ».

« J’ai regardé tellement d’épisodes avec vous deux et je pourrais raconter l’amour que vous avez l’un pour l’autre et ce que vous avez fait ensemble dans la vie », a écrit une personne. « Merci de l’avoir partagé avec nous. »

En juillet 2022, Fritz a subi un accident vasculaire cérébral dévastateur et a dû être transporté d’urgence à l’hôpital.

Fritz a été confronté à de nombreux problèmes de santé au fil des ans, notamment l’alcoolisme, les maux de dos, la maladie de Crohn et un accident vasculaire cérébral.

Le dernier épisode de « American Pickers » de Fritz a été diffusé en 2020.

Il aurait été « affalé sur le sol » et incapable de parler lorsque les médecins ont été appelés.

Après l’hospitalisation de Fritz, Wolfe s’est exprimé sur les problèmes de santé de son amien disant: «J’ai été très privé au cours de la dernière année à propos de Franks [sic] la vie et le voyage qu’il a fait.

« Il y a eu beaucoup d’opinions concernant mon amitié avec Frank et la série, mais ce n’est pas le moment de remettre les pendules à l’heure. Il est maintenant temps de prier pour mon ami.