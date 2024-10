Frank Fritz, la star d’American Pickers, est décédé

(KWQC) – Frank Fritz, connu pour faire partie du duo original « American Pickers », est décédé.

Dans une publication Instagram, la co-star Mike Wolfe a partagé :

« Frank est décédé hier soir. j’ai [known] Frank pour en savoir plus [than] la moitié de ma vie et ce que vous avez vu à la télévision a toujours été ce que j’ai vu, un rêveur aussi sensible que drôle. Aussi hors caméra que devant la caméra, Frank avait le moyen d’atteindre le cœur de tant de personnes en étant simplement lui-même.

« American Pickers » a fait ses débuts sur History Channel en 2010, avec les cueilleurs Fritz et Wolfe visitant de vieilles granges, à la recherche d’objets de collection ou de bric-à-brac intéressants.

Les American Pickers possèdent trois magasins pour présenter leurs « sélections », dont le hub est situé à LeClaire, Iowa.

