Frank Fritz, la star d’American Pickers, est décédé à 60 ans

Frank Fritz, qui est apparu dans l’émission de collection d’antiquités de History Channel « American Pickers », est décédé, selon son co-présentateur et créateur de « American Pickers » Mike Wolfe. Fritz avait 60 ans.

Wolfe a déclaré dans un communiqué publié sur son Page Facebook mardi que Fritz est décédé lundi, écrivant qu’il connaissait Fritz depuis plus de la moitié de sa vie et qu’il était « un rêveur aussi sensible que drôle ».

« Le même hors caméra que devant la caméra, Frank avait le moyen d’atteindre le cœur de tant de personnes en étant simplement lui-même », a ajouté Wolfe. « Nous avons fait d’innombrables voyages et partagé tant de kilomètres et je me sens béni d’être à ses côtés lorsqu’il a fait un dernier voyage de retour. »

CNN a contacté le manager de Fritz pour obtenir de plus amples commentaires.

CNN n’a pas été en mesure de confirmer la cause du décès. Le décès de Fritz survient deux ans après Wolfe annoncé sur sa page Instagram que Fritz avait été hospitalisé en raison d’un accident vasculaire cérébral.

Fritz est apparu aux côtés de Wolfe dans « American Pickers », une série populaire sur History Channel qui faisait la chronique du couple alors qu’ils voyageaient à travers le pays à la recherche d’antiquités de valeur à restaurer et à revendre dans leurs magasins d’antiquités. Le spectacle a été créé en 2010.

« Nous sommes attristés d’annoncer que notre ami et membre bien-aimé de The HISTORY Channel et de la famille American Pickers, Frank Fritz, est décédé le 30 septembre 2024. Frank a filmé American Pickers pendant plus d’une décennie », a déclaré un représentant de History Channel et Cineflix Production, producteur de « American Pickers », a déclaré mardi à CNN dans un communiqué.

« Nous nous souviendrons toujours du « charmeur barbu » et de sa recherche incessante de motos et de vélos vintage. Nos pensées vont aux proches de Frank pendant cette période difficile. Il nous manquera beaucoup.