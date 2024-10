Frank Fritz, du groupe « American Pickers », est décédé à 60 ans

Frank Fritz, membre d’une équipe de deux hommes qui parcouraient les États-Unis à la recherche d’antiquités et d’objets de collection à acheter et à revendre dans l’émission de téléréalité « American Pickers », est décédé.

Il est décédé lundi soir dans un centre de soins palliatifs de Davenport, Iowa, a déclaré Annette Oberlander, une amie de longue date. Elle a dit qu’il avait 60 ans et non 58 ans, comme le disent certains sites Web et sources d’information.

Elle a dit qu’elle était à son chevet, tout comme Mike Wolfe, qui a joué avec Fritz pendant plus d’une décennie dans l’émission History Channel.

« Le même hors caméra que devant la caméra, Frank avait le moyen d’atteindre le cœur de tant de personnes en étant simplement lui-même », a déclaré Wolfe sur Instagram. poste pleurant la perte de son ami.

Dans American Pickers, Fritz et Wolfe ont visité principalement des petites villes et des zones rurales à la recherche d’objets. Ils rampaient souvent dans des granges poussiéreuses et des garages bondés, une lampe de poche à la main, pour dénicher des objets qu’ils pourraient revendre dans un magasin d’antiquités de l’Iowa.

Fritz était souvent attiré par les jouets anciens et il plaisantait de manière bon enfant avec les vendeurs alors qu’ils cherchaient à obtenir un prix.

Parfois, ils tombaient sur des découvertes plus remarquables, comme une camionnette délabrée dans les bois d’une petite ville du Massachusetts que le groupe avait trouvée. Aerosmith en tournée avant de commencer à remplir les stades de dizaines de milliers de supporters.

Oberlander a déclaré que Fritz avait eu un accident vasculaire cérébral en 2022 et ne s’était jamais complètement rétabli. Elle a déclaré qu’une célébration de la vie, qui comprendra une course de motos, aurait probablement lieu au printemps.

« C’était un ami féroce », a déclaré Oberlander. « Il laisse derrière lui une quantité incroyable d’amitiés parce que c’est ce qui était le plus important pour lui. Une très grande quantité d’amitiés. Amitiés proches.