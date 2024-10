Frank Fritz du groupe « American Pickers » est décédé à 60 ans

Photo par Andy Kropa/Invision/AP, dossier

Les avis et les recommandations sont impartiaux et les produits sont sélectionnés de manière indépendante. Postmedia peut gagner une commission d’affiliation sur les achats effectués via les liens sur cette page.

Contenu de l’article Frank Fritz, membre d’une équipe de deux hommes qui parcouraient les États-Unis à la recherche d’antiquités et d’objets de collection à acheter et à revendre dans l’émission de téléréalité « American Pickers », est décédé.

Publicité 2 Cette publicité n’a pas encore été chargée, mais votre article continue ci-dessous.

CE CONTENU EST RÉSERVÉ UNIQUEMENT AUX ABONNÉS Abonnez-vous maintenant pour lire les dernières nouvelles dans votre ville et partout au Canada. Accès en ligne illimité à des articles de partout au Canada avec un seul compte.

Obtenez un accès exclusif au Toronto Sun ePaper, une réplique électronique de l’édition imprimée que vous pouvez partager, télécharger et commenter.

Profitez des informations et des analyses en coulisses de nos journalistes primés.

Soutenez les journalistes locaux et la prochaine génération de journalistes.

Des énigmes quotidiennes, dont les mots croisés du New York Times. ABONNEZ-VOUS POUR DÉBLOQUER PLUS D’ARTICLES Abonnez-vous maintenant pour lire les dernières nouvelles dans votre ville et partout au Canada. Accès en ligne illimité à des articles de partout au Canada avec un seul compte.

Obtenez un accès exclusif au Toronto Sun ePaper, une réplique électronique de l’édition imprimée que vous pouvez partager, télécharger et commenter.

Profitez des informations et des analyses en coulisses de nos journalistes primés.

Soutenez les journalistes locaux et la prochaine génération de journalistes.

Des énigmes quotidiennes, dont les mots croisés du New York Times. INSCRIVEZ-VOUS / CONNECTEZ-VOUS POUR DÉBLOQUER PLUS D’ARTICLES Créez un compte ou connectez-vous pour continuer votre expérience de lecture. Accédez à des articles de partout au Canada avec un seul compte.

Partagez vos réflexions et rejoignez la conversation dans les commentaires.

Profitez d’articles supplémentaires par mois.

Recevez des mises à jour par e-mail de vos auteurs préférés. CET ARTICLE EST GRATUIT À LIRE, INSCRIVEZ-VOUS POUR DÉBLOQUER. Créez un compte ou connectez-vous pour continuer votre expérience de lecture. Accédez à des articles de partout au Canada avec un seul compte

Partagez vos réflexions et rejoignez la conversation dans les commentaires

Profitez d’articles supplémentaires par mois

Recevez des mises à jour par e-mail de vos auteurs préférés Vous n’avez pas de compte ? Créer un compte ou Connectez-vous sans mot de passe Nouveau une nouvelle façon de se connecter

Contenu de l’article Il est décédé lundi soir dans un centre de soins palliatifs de Davenport, Iowa, a déclaré Annette Oberlander, une amie de longue date. Elle a dit qu’il avait 60 ans et non 58 ans, comme le disent certains sites Web et sources d’information. Elle a dit qu’elle était à son chevet, tout comme Mike Wolfe, qui a joué avec Fritz pendant plus d’une décennie dans l’émission History Channel. « Le même hors caméra que devant la caméra, Frank avait le moyen d’atteindre le cœur de tant de personnes en étant simplement lui-même », Wolfe a déclaré dans une publication Instagram pleurant la perte de son ami.

Votre soleil de midi Votre regard à midi sur ce qui se passe à Toronto et au-delà. En vous inscrivant, vous consentez à recevoir la newsletter ci-dessus de Postmedia Network Inc. Merci de vous être inscrit ! Un e-mail de bienvenue est en route. Si vous ne le voyez pas, veuillez vérifier votre dossier indésirable. Le prochain numéro de Your Midday Sun sera bientôt dans votre boîte de réception. Nous avons rencontré un problème lors de votre inscription. Veuillez réessayer

Contenu de l’article

Publicité 3 Cette publicité n’a pas encore été chargée, mais votre article continue ci-dessous.

Contenu de l’article Dans American Pickers, Fritz et Wolfe ont visité principalement des petites villes et des zones rurales à la recherche d’objets. Ils rampaient souvent dans des granges poussiéreuses et des garages bondés, une lampe de poche à la main, pour dénicher des objets qu’ils pourraient revendre dans un magasin d’antiquités de l’Iowa. Fritz était souvent attiré par les jouets anciens et il plaisantait de manière bon enfant avec les vendeurs alors qu’ils cherchaient à obtenir un prix. Nous sommes attristés d’annoncer que notre ami et membre bien-aimé de The HISTORY Channel et de la famille American Pickers, Frank Fritz, est décédé le 30 septembre 2024. pic.twitter.com/2kKSdgVqdS – Cueilleurs américains (@americanpickers) 1 octobre 2024

Publicité 4 Cette publicité n’a pas encore été chargée, mais votre article continue ci-dessous.

Contenu de l’article Parfois, ils tombaient sur des découvertes plus remarquables, comme une camionnette délabrée dans les bois d’une petite ville du Massachusetts dans laquelle le groupe Aerosmith était en tournée avant de commencer à remplir les stades de dizaines de milliers de fans. Oberlander a déclaré que Fritz avait eu un accident vasculaire cérébral en 2022 et ne s’était jamais complètement rétabli. Elle a déclaré qu’une célébration de la vie, qui comprendra une course de motos, aurait probablement lieu au printemps. « C’était un ami féroce », a déclaré Oberlander. « Il laisse derrière lui une quantité incroyable d’amitiés parce que c’est ce qui était le plus important pour lui. Une très grande quantité d’amitiés. Amitiés proches.

Contenu de l’article