Frank Fritz d’American Pickers révèle une querelle avec la co-star « arrogante » Mike Wolfe et affirme qu’ils n’ont pas parlé depuis DEUX ans

La star américaine des Pickers, Frank Fritz, se querelle avec son co-vedette Mike Wolfe – et les anciens amis ne se sont pas parlé depuis deux ans, peut rapporter en exclusivité The Sun.

Franc, 57 ans, n’est pas apparu sur History Channel Cueilleurs américains puisque disparaissant mystérieusement après un épisode de mars 2020.

Coleman Rayner

Frank a blâmé la célébrité comme l’une des raisons de leur rupture[/caption]

Dans une interview exclusive avec The Sun, Frank a révélé qu’il était actuellement en retrait avec Mike, 57 ans, qui continue d’apparaître dans l’émission History.

Frank a déclaré : « Je n’ai pas parlé à Mike depuis deux ans. Il savait que mon dos était foutu, mais il ne m’a pas appelé pour me demander comment j’allais. C’est juste comme ça.

Alors que Frank a refusé de révéler la cause exacte de la brouille, il a affirmé qu’il y avait des tensions sur leur partage la célébrité américaine des Pickers.

Il a expliqué: «Le spectacle est incliné vers lui à 1000%. Je ne peux même pas me pencher aussi bas pour te montrer combien.

« C’est très bien. C’est comme si vous aviez Aerosmith et qu’il y avait Steven Tyler et qu’il était le leader. J’ai trouvé ma place, je suis deuxième et il est numéro un de l’émission. Ce n’est pas un problème avec moi, peut-être qu’il a un problème.

Mais Frank a insisté sur le fait qu’il est «plus grand» en ce qui concerne les téléspectateurs.

Le favori des fans a déclaré: « Je ne suis pas arrogant et je suis plutôt un vieux gars ordinaire. Le gars qui se connecte avec moi est le gars qui achète un paquet de 30 Busch Light et une pizza le week-end. C’est mon gars. Mon gars achète un panneau à 150 $, pas un panneau à 8 000 $.

«Je suis plus un homme ordinaire, je n’ai pas trouvé de vase à 100 000 $ ou tout autre truc de Michel-Ange. Je n’ai jamais vraiment eu un gros, gros score comme ça.

« Mais tous les petits scores sont du pain et du beurre et c’est mon accord. »

Frank a ensuite déclaré qu’il serait « difficile » de « mettre le spectacle après n’avoir parlé à personne pendant deux ans ».

Il a même admis : « Je pense que Mike veut que son frère Robbie me remplace. Je ne sais pas pourquoi il se comporte comme ça envers moi.

«Vous ne pouviez pas simplement mettre deux personnes dans une camionnette et obtenir la chimie que vous obtenez de moi et de Mike. Nous nous connaissons depuis environ 40 ans. On peut finir les phrases de l’autre.

« Quand tout le monde s’entend bien et qu’il n’y a pas de drame, lui et moi sommes très bien ensemble. »

Le collectionneur a ajouté : « J’essaie juste de traverser la vie comme tout le monde et d’être aussi heureux que possible. La vie est ce que vous y mettez. Si vous n’y mettez pas grand-chose, vous n’en retirez pas grand-chose.

Un représentant de Mike n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de The Sun.

Frank avait précédemment déclaré au Sun son retour à American Pickers : « J’aimerais revenir à la série, mais nous verrons. Je le faisais depuis 11 ans, mais il y a beaucoup de controverse en ce moment. »

Frank a noté Le divorce en cours de Mike avec sa femme Jodi après près de neuf ans de mariage.

Il a poursuivi: «C’est au réseau de décider si je reviens dans l’émission. Ça ne m’affectera pas du tout. Je n’ai pas quitté l’émission. J’ai fini de tourner, puis j’ai subi une petite opération au dos et la pandémie est arrivée. »

Mike Wolfe/Instagram

Frank a accusé Mike d’avoir tenté de le remplacer dans l’émission History[/caption]

Coleman Rayner

Frank a récemment montré sa perte de poids de 65 livres[/caption]

Comme The Sun l’a signalé précédemment, Frank a perdu 65 livres, car il vivait en meilleure santé et sobre.

Sur les photos obtenues par The Sun, Frank avait l’air méconnaissable tout en faisant ses débuts avec une apparence étonnamment mince par rapport à sa silhouette plus lourde dans la série.

Frank, qui souffre de la maladie de Crohn, une maladie inflammatoire chronique de l’intestin, a déclaré au Sun : « La perte de poids, c’est pour moi de surveiller ce que je mange afin de pouvoir contrôler ma maladie du mieux que je peux. Je mange juste sainement.

« Au bout d’un moment, j’ai commencé à regarder ce que je faisais et je marche un peu plus. Je suis aussi très occupé ici, je prends soin de l’herbe et je me débarrasse des mauvaises herbes.

Frank a poursuivi qu’il était sobre aujourd’hui, ajoutant : « Ne pas boire aide à perdre du poids parce que lorsque vous buvez, vous mangez. Je ne suis pas au régime.

« Je buvais un peu aussi, mais ça n’a pas marché non plus. Je n’ai pas bu depuis presque neuf, dix mois.

« Cela aurait fait un an mais j’ai eu une erreur, c’était peut-être pendant quatre heures mais c’était suffisant. »

Frank a également imputé sa forte consommation d’alcool à son méchante séparation de sa petite amie de longue date devenue ex-fiancée Diann Bankson.

Frank a déclaré à propos de leur séparation: « J’ai essayé de la boire. »

Frank a admis que pendant son absence de la série, il « n’a pas beaucoup choisi ces derniers temps ».

Il a poursuivi : « J’ai travaillé sur quelques motos et tout, mais c’est à peu près tout. J’étais au Sturgis Motorcycle Rally dans le Dakota du Sud en août de l’année dernière. Je vais à Sturgis depuis 40 ans maintenant. J’étais là pour les 50e, 60e, 70e, 80e et 90e anniversaires et chaque année entre les deux.

« Je viens d’être intronisé il y a deux ans au Sturgis Hall of Fame. »





Il réside actuellement dans sa 155 000 $ ferme de l’Iowa, où il vit depuis 11 ans.

American Pickers a été créée en 2010 avec Frank, Mike et Danielle Colby.

La saison 21 est actuellement diffusée sur History.

Coleman Rayner

Frank réside dans l’Iowa[/caption]

Coleman Rayner

Frank a travaillé sur des motos pendant son temps libre[/caption]

Zachary Maxwell Stertz/Histoire

Frank a joué aux côtés de Mike Wolfe et Danielle Colby[/caption]