Frank Fritz d’American Pickers poursuivi pour 20 000 $ après avoir «n’a pas payé les rénovations de la ferme» des années avant de quitter le spectacle

La star d’AMERICAN Pickers, Frank Fritz, a été poursuivie pour plus de 20 000 $ pour « ne pas avoir payé les rénovations » de sa ferme de l’Iowa des années avant qu’il ne quitte mystérieusement l’émission de téléréalité, car le procès a finalement été abandonné.

Frank, 57 ans, vit actuellement dans un Ferme de l’Iowa qu’il a rachetée le 14 mai 2010 pour 130 000 $.

Frank a rénové la ferme depuis son achat, tout en remodelant l’extérieur et plus encore, selon des photos obtenues du bureau de l’évaluateur du comté de Scott.

Le Sun peut révéler en exclusivité que Frank a été poursuivi par une entreprise sous-traitante pour 20 204,40 $ en septembre 2016.

Selon le procès, E&G Contractors a conclu un contrat avec Frank en juillet 2015 pour la rénovation de la ferme de l’Iowa.

Les travaux comprenaient une nouvelle salle de bain principale, un revêtement, des fenêtres, un toit et des gouttières en acier, une terrasse enveloppante, une terrasse pour la porte d’entrée et plus encore.

Les documents judiciaires affirmaient : « Le montant dû par [Frank] à [the contractor] pour les travaux exécutés par les sous-traitants et/ou pour les fournitures et services liés au Projet et pour la main-d’œuvre liée au Projet totalisent 20 204,40 $.

L’entrepreneur «a terminé les travaux pour lesquels le contrat a été confié avec diligence et avec professionnalisme».

Le procès a affirmé que Frank « avait rompu le contrat en omettant et en refusant de payer le montant dû pour le travail effectué… et pour les matériaux et services utilisés dans le projet ».

L’entrepreneur a affirmé que Frank « n’avait fourni aucune base raisonnable pour sa rétention de paiement ».

Dans la réponse de Frank, il a nié toutes les allégations portées contre lui et a demandé au tribunal de rejeter les chefs d’accusation.

L’entrepreneur a classé l’affaire en juillet 2018.

Un représentant de Frank n’a pas répondu à la demande de commentaire de The Sun.

La ferme de 1 660 pieds carrés se trouve sur un terrain de 0,79 acre et comprend deux chambres et une salle de bain.

La maison dispose également d’un sous-sol, de trois garages, d’une grange et d’un hangar.

En 2013, Frank a acheté la propriété attenante de 0,34 acre pour 25 000 $.

Frank a construit un entrepôt de 3 240 pieds carrés en 2015.

Le Soleil a précédemment rapporté Frank vendu la magnifique maison de l’Iowa pour 358 000 $ qu’il a partagé avec l’ex-fiancée Diann Bankson.

Franc acheté la maison en mars 2018 avec Diann pour 355 000 $, selon les dossiers de propriété de l’Iowa.

Frank et Diann, qui se sont séparés, ont mis la maison sur le marché en août 2019 pour 379 900 $.

Diane, 54 ans, a ensuite retiré son nom de l’acte en mars 2020, alors que Frank a réinscrit la demeure pour 389 000 $ le même mois.

Après une série de baisses de prix, Frank a finalement vendu la maison pour 358 000 $ en janvier 2021.

La maison de 2 780 pieds carrés comprend trois chambres et trois salles de bain.

La maison a un plan d’étage ouvert avec des planchers de bois franc et de la moquette dans les chambres.

La cuisine comprend des comptoirs en granit noir et blanc et des armoires blanches avec un dosseret en carreaux gris.

La cuisine comprend également des appareils électroménagers en acier inoxydable et un îlot de cuisine avec des sièges, ainsi qu’un coin repas.

Selon Realtor, la maison bénéficie de «beaucoup» d’éclairage naturel avec des fenêtres Pella haut de gamme.

La suite principale dispose d’un dressing, d’une baignoire à jets, d’un lavabo double et d’une douche.

Le niveau inférieur comprend une troisième chambre, une salle de bain complète, une salle de loisirs, un espace de rangement et plus encore.

Les autres équipements comprennent un garage pour trois voitures et une cheminée.

Selon Agent immobilier, la maison a été « achetée neuve en 2018 » et a été « doucement vécue en très peu de temps, donc à l’état neuf ».

Comme The Sun l’a signalé précédemment, Frank et Diann ont eu une mauvaise séparation.

Dans les documents judiciaires obtenus par The Sun, Diann a poursuivi Frank pour négligence le 27 janvier 2020. Elle a classé l’affaire en mars 2020.

Diann a révélé qu’elle et Frank étaient engagé en 2017 et vivaient ensemble dans la ferme de l’Iowa.

En novembre 2018, elle « est entrée et l’a surpris au lit avec une autre femme », selon le procès.

Après que les deux se soient réconciliés, elle a affirmé qu’un incident s’était produit à la ferme lorsque Frank et un ami ont déclenché des feux d’artifice.

Diann a affirmé que les hommes « avaient bu » à l’époque, alors qu’elle entrait dans la maison pendant qu’ils allumaient les feux d’artifice.

Elle a poursuivi dans les documents du tribunal que les hommes n’étaient pas en mesure d’allumer un feu d’artifice.

Diann a allégué: «Les deux accusés l’ont ensuite mis dans un cendrier vintage à cylindre fermé et ont essayé de l’y allumer. Le feu d’artifice ne s’est pas rallumé et le défendeur l’a simplement laissé dans le cendrier d’admission couvert au lieu de jeter correctement le feu d’artifice.

Elle a ensuite affirmé qu’elle n’avait pas été prévenue du cendrier, car elle l’avait utilisé en fumant une cigarette.

Le procès a continué à affirmer: « Le cendrier a explosé, lui brûlant gravement la main et le bras avec des brûlures au troisième degré et des cils et des sourcils brûlés. »

Elle a affirmé que Frank avait « refusé » de « l’emmener à l’hôpital » et lui avait plutôt dit de « s’endurcir ».

Elle est allée à l’hôpital les jours suivants et a été « traitée pour des brûlures au troisième degré ».

Lorsque le couple s’est à nouveau séparé, elle a affirmé qu’il avait fait changer les serrures d’une maison séparée de l’Iowa qu’ils partageaient, comme une vendue en janvier 2021.

Diann a demandé 50 000 $, affirmant que Frank était « négligeant dans l’exploitation des feux d’artifice ».

Elle a affirmé qu’elle avait éprouvé de la douleur et de la souffrance, de la détresse émotionnelle et de l’angoisse mentale, une perte de fonction corporelle passée et future et des cicatrices, une perte de capacité de gain, une perte de vie normale et des frais médicaux.

Le 19 mars 2020, Diann a rejeté la poursuite.

Frank et un représentant d’American Pickers n’ont pas répondu à la demande de commentaires de The Sun à l’époque.

le Cueilleurs américains La star a posté de nombreuses photos avec Diann sur Facebook au fil des ans, bien qu’il n’ait pas posté avec elle depuis septembre 2017.

Frank n’est pas apparu la saison dernière, qui a été créée en janvier 2021, et a été absent de la première de la saison de cette semaine.

Le partenaire de Frank dans la série, Mike Wolfe, a révélé que Frank se remettait d’une opération.

La star de la réalité souffre également de la maladie de Crohn.





Il avait précédemment écrit sur Facebook : « Vous êtes nombreux à vous interroger sur ma santé et ma perte de poids.

« J’ai une maladie appelée la maladie de Crohn [disease], ce qui est parfois difficile à gérer. J’ai commencé à perdre du poids et j’ai couru avec !

Il a ajouté : « Je fais de l’exercice et je mange bien… Merci pour tous vos aimables paroles d’inquiétude ! Je ne pourrais pas faire ce que je fais sans vous tous !

