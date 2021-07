Frank Fritz d’American Pickers dénonce le «tricheur» ex Diann Bankson et dit qu’il s’est fait tatouer pour qu’il n’oublie jamais sa «trahison»

La star d’AMERICAN Pickers, Frank Fritz, a critiqué son ex-fiancée « tricheur » Diann Bankson et a révélé qu’il s’était fait tatouer pour qu’il n’oublie jamais sa « trahison ».

Franc, 57 ans, et Diann, 55 ans, ont eu une mauvaise séparation qui s’est terminée avec elle prétendant qu’il a triché dans un procès cinglant.

Frank Fritz a accusé son ex-fiancée Diann Bankson de tricherie après ses allégations d’infidélité[/caption]

La star américaine des Pickers a perdu 65 livres après leur séparation[/caption]

Dans une interview exclusive avec The Sun, le Cueilleurs américains la star a insisté Diann est celui qui a été infidèle, car il s’est même fait tatouer pour lui rappeler sa « trahison ».

Il a déclaré au Sun: « J’allais me marier, j’ai acheté une maison et une grosse bague chère, puis j’ai découvert que ma fiancée sortait avec quelqu’un d’autre depuis deux ans et demi.

« C’est un peu difficile de se marier quand il y a déjà un autre c ** k à l’intérieur d’elle. Cela réduit un peu le facteur plaisir.

« Elle est la tricheuse, c’est pourquoi j’ai eu un tatouage disant ‘Une fois un tricheur toujours un tricheur.’ Je me suis fait tatouer il y a deux ans juste pour me rappeler de ne pas refaire la même erreur. Elle m’a coûté six chiffres. «

Il a continué à affirmer: « Elle trichait beaucoup plus longtemps que moi. J’avais quelqu’un à la maison, mais c’est tout. Elle ne m’a pas pris en flagrant délit, ce n’était rien de tel.

Frank et Diann ont une longue histoire, car ils sont sortis ensemble quand il avait 25 ans, encore une fois à 35 ans, puis une dernière fois à 55 ans.

Le couple a acheté un superbe maison de l’Iowa pour 355 000 $ en mars 2018.

Frank a vendu le manoir après leur séparation pour 358 000 $ en janvier 2021.

Il a dit : « On pourrait penser que j’aurais appris, elle a triché à chaque fois. Je ne pense pas qu’elle puisse s’en empêcher.

«Je n’ai pas besoin de passer une minute de ma journée à penser à quoi que ce soit à voir avec elle. Je ne suis pas un ange, mais elle non plus.

Comme le rapportait précédemment The Sun, Frank perdu 65 livres en ayant un mode de vie plus sain et arrêter de boire.

Il a également attribué sa perte de poids au chagrin d’amour, alors qu’il continuait: « Je lui ai donné un bon coup, j’ai essayé de la boire. Je n’ai pas bu depuis presque neuf, dix mois.

« Cela aurait fait un an mais j’ai eu une erreur, c’était peut-être pendant quatre heures, mais c’était suffisant. »

Frank a déclaré qu’il ne sortait pas avec lui aujourd’hui, car il a été « assez piqué ».

‘PAS VRAI’

Diann a répondu en exclusivité aux allégations de tricherie de The Sun of Frank : « Ce qu’il dit n’est pas vrai. S’il essaie de me faire passer pour la mauvaise personne, bien sûr, je vais dire que ce n’est pas vrai, parce que ce n’est pas le cas.

« L’essentiel, c’est que je connais la vérité et c’est tout ce qui compte. Il joue la victime et ce n’est pas vrai. Je ne le trompais pas du tout, j’attendais ici toutes les deux semaines quand il était sur la route, attendant qu’il rentre à la maison.

«Je veux juste passer à autre chose parce que chaque fois que j’y pense, je suis un peu contrarié, je me fais encore mal et je ne peux pas continuer à faire ça.

Elle a conclu : « Je me fiche d’avoir un drame ou un chaos dans ma vie, j’essaie juste de guérir en ce moment. Cela fait deux ans, je suis prêt à passer à autre chose.

Le Sun avait précédemment rapporté que Diann avait poursuivi Frank pour négligence le 27 janvier 2020.

En novembre 2018, elle a affirmé qu’elle « était entrée et l’avait surpris au lit avec une autre femme ».

Après que les deux se soient réconciliés, elle a affirmé qu’un incident s’était produit à la ferme lorsque Frank et un ami ont déclenché des feux d’artifice.

Diann a affirmé que les hommes « avaient bu » à l’époque, alors qu’elle entrait dans la maison pendant qu’ils allumaient les feux d’artifice.

Elle a poursuivi dans les documents du tribunal que les hommes n’étaient pas en mesure d’allumer un feu d’artifice.

Diann a allégué: «Les deux accusés l’ont ensuite mis dans un cendrier vintage à cylindre fermé et ont essayé de l’y allumer. Le feu d’artifice ne s’est pas rallumé et le défendeur l’a simplement laissé dans le cendrier d’admission couvert au lieu de jeter correctement le feu d’artifice.

Elle a ensuite affirmé qu’elle n’avait pas été prévenue du cendrier, car elle l’avait utilisé en fumant une cigarette.

Le procès a continué à affirmer: « Le cendrier a explosé, lui brûlant gravement la main et le bras avec des brûlures au troisième degré et des cils et des sourcils brûlés. »

Elle a affirmé que Frank avait « refusé » de « l’emmener à l’hôpital » et lui avait plutôt dit de « s’endurcir ».

Elle est allée à l’hôpital les jours suivants et a été « traitée pour des brûlures au troisième degré ».

Diann a demandé 50 000 $, affirmant que Frank avait été « négligent dans l’exploitation des feux d’artifice ».

Elle a affirmé qu’elle avait éprouvé de la douleur et de la souffrance, de la détresse émotionnelle et de l’angoisse mentale, une perte de fonction corporelle passée et future et des cicatrices, une perte de capacité de gain, une perte de vie normale et des frais médicaux.

Le 19 mars 2020, Diann a rejeté la poursuite.

Frank a raconté l’incident au Sun : « Diann a brûlé sa main ici, mais j’étais à l’intérieur de la maison. Ce n’était pas moi, ça n’avait rien à voir avec moi.

«Mon ami était ici et avait déconné avec quelque chose et il l’a laissé là. Il est parti et j’étais à l’intérieur en train de regarder la télé et elle est allée éteindre une cigarette ou quelque chose comme ça et ça lui a brûlé la main.

« Il y avait beaucoup de controverse là-bas, mais je ne lui ai jamais dit de ‘endurcir’ comme elle l’a dit. Nous avions bu, elle est entrée et elle est allée directement au lit et s’est endormie, donc elle ne doit pas avoir si mal.

« Sa main avait l’air d’être brûlée, mais si c’était le cas, n’aurions-nous pas appelé le 911 ?

« Le lendemain, nous sommes allés chez les médecins locaux, puis à Iowa City. C’était comme un flash burn. J’ai fait tout ce que j’ai pu.

LE TIR DE FRANK

Frank est apparu pour la dernière fois sur American Pickers en mars 2020, alors qu’il était se remettre d’une opération du dos épuisante cela lui a laissé 185 points de suture et deux tiges dans sa colonne vertébrale.

Maintenant que le dos de Frank est « parfait », il veut revenir à l’émission History.

Il avait précédemment déclaré au Sun: «Je voudrais revenir à la série. Je le faisais depuis 11 ans. Je suis à 100% récupéré maintenant et je suis prêt à rouler et à retourner dans la série. »

Mais Frank a révélé le réseau ne lui a pas donné de réponse directe sur le retour, comme il a poursuivi: «Ils parlent des deux côtés de leur bouche. Ce serait comme si je vous disais que je veux revenir dans la série et que demain je disais : « Je n’ai jamais dit ça, je n’ai jamais rien dit à ce sujet. »

« Le showrunner m’a appelé le jour de mon anniversaire le 11 octobre de l’année dernière et il a dit » Je vous rappellerai demain « , mais je n’ai pas du tout entendu parler de ces personnes. Ils ne me contactent pas.

Le collectionneur a ajouté : « Je ne sais pas s’ils peuvent le faire moins cher sans m’avoir là-bas ou quelle est la situation.

«Je veux revenir sur l’émission, mais cela dépend du réseau. Cela ne m’affectera pas du tout, mais j’aimerais revenir pour mes fans.

Cela vient aussi au milieu de son querelle avec son co-vedette de longue date Mike Wolfe.

Frank avait précédemment déclaré au Sun : « Je n’ai pas parlé à Mike depuis deux ans. Il savait que mon dos était foutu, mais il ne m’a pas appelé pour me demander comment j’allais. C’est juste comme ça.

«Le spectacle est incliné vers lui à 1000%. Je ne peux même pas me pencher aussi bas pour te montrer combien.

« C’est très bien. C’est comme si vous aviez Aerosmith et qu’il y avait Steven Tyler et qu’il était le leader. J’ai trouvé ma place, je suis deuxième et il est numéro un de l’émission. Ce n’est pas un problème avec moi, peut-être qu’il a un problème.

Mais la semaine dernière, Mike a confirmé la sortie de Frank du spectacle.





Il a légendé une photo du casting sur Instagram : « Je connais Frank depuis aussi longtemps que je me souvienne, il a été comme un frère pour moi. Le voyage que Frank, Dani et moi avons commencé en 2009, comme toute la vie, a connu des hauts et des bas, des bénédictions et des défis, mais il a aussi été le plus gratifiant.

« Le soutien que vous nous avez tous apporté a toujours été un rappel constant du message de la série ; à travers ces lieux, ces gens et ces choses, nous avons tous un fil conducteur. Nous sommes ici non seulement pour prendre soin du passé, mais aussi les uns pour les autres.

Mike a conclu: « Frank va me manquer, comme vous tous, et je prie pour le meilleur et toutes les bonnes choses pour lui dans la prochaine partie de son voyage. »

Diann et Frank sont sortis ensemble depuis qu’ils ont la vingtaine[/caption]

Frank n’est plus apparu sur American Pickers depuis mars 2020[/caption]

Costar Mike Wolfe a révélé que Frank ne reviendrait pas dans la série[/caption]