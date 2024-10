Frank Fritz, animateur de l’émission d’antiquités « American Pickers », décède à 60 ans

M. Fritz est apparu dans l’émission pendant la majeure partie de la saison 2020, puis s’est absenté de manière visible. Ce n’est que près d’un an plus tard que M. Wolfe et History Channel ont annoncé qu’il ne reviendrait pas.

Dans une interview accordée en 2022 à The US Sun, l’édition américaine du tabloïd britannique, M. Fritz a déclaré qu’il avait quitté le pays en raison de problèmes de santé – notamment d’alcoolisme et d’une opération au dos débilitante – ainsi que d’une brouille avec M. Wolfe.

« Je n’ai pas parlé à Mike depuis deux ans », a-t-il déclaré au journal. « Il savait que mon dos était en désordre, mais il ne m’a pas appelé pour me demander comment j’allais. C’est comme ça.

Les deux se sont réconciliés un an plus tard et des rumeurs circulaient selon lesquelles M. Fritz pourrait revenir dans la série. Mais à ce moment-là, le frère de M. Wolfe, Robbie, l’avait remplacé.

Frank Lee Fritz est né le 11 octobre 1963 à Davenport de Bill et Sue Fritz. Il a fréquenté l’école de Bettendorf, à proximité, où il a rencontré M. Wolfe en huitième année.

Ils se sont liés par leur amour commun de collectionner tout ce qu’ils ont rencontré.

Il a commencé avec des objets de collection de base, a-t-il déclaré dans une interview pour History Channel, dressant une liste comprenant des canettes de bière, des timbres, des pièces de monnaie et des lames de rasoir – « et cela n’a fait que dégénérer ».