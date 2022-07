Frank Fitz, star d’American Pickers, hospitalisé après un AVC, Mike Wolfe annonce: “Il est temps de prier”

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

La star de “American Pickers”, Frank Fitz, a été hospitalisée.

Son ancien co-animateur, Mike Wolfe, s’est rendu sur Instagram jeudi pour annoncer la nouvelle.

“J’ai été très privé au cours de la dernière année en ce qui concerne la vie de Frank et le voyage qu’il a fait. Il y a eu beaucoup d’opinions sur la mienne et l’amitié de Frank et sur la série, mais ce n’est pas le moment de remettre les pendules à l’heure. Il est maintenant temps de prier pour mon ami”, a commencé sa légende.

“Frank a subi un accident vasculaire cérébral et est à l’hôpital. Veuillez le garder dans vos cœurs et vos pensées.”

Wolfe a poursuivi: “Frank, je prie plus que tout pour que tu réussisses. Je t’aime mon pote.”