Frank Dunlevy et Gary Cohn organisent une collecte de fonds pour Tim Scott à Hamptons

Le candidat républicain à la présidentielle américaine Tim Scott prend la parole lors de l’événement « Roast and Ride » organisé par le sénateur américain Joni Ernst lors de sa campagne à Des Moines, Iowa, États-Unis, le 3 juin 2023.

Le sénateur républicain Tim Scott s’est réuni avec plus de 50 donateurs au domicile des Hamptons du vétéran de Wall Street et ancien responsable de l’administration Trump Frank Dunlevy mercredi soir, selon des personnes proches du dossier.

L’événement de collecte de fonds pour la campagne présidentielle de Scott, qui a été signalé pour la première fois par CNBC le mois dernier, a eu lieu dans l’arrière-cour de la propriété East Hampton de Dunlevy.

Dunlevy, vice-président des services bancaires d’investissement chez TD Cowen, ne figurait pas sur l’invitation. En fait, lorsque CNBC a contacté Dunlevy avant la fête cette semaine, il a tenté de contester si la collecte de fonds était chez lui.

Mais les invités ont confirmé plus tard que l’emplacement était la maison de Dunlevy, et un participant a noté qu’il se mêlait aux invités. Dunlevy n’a pas renvoyé plusieurs appels et e-mails de suivi de CNBC. Dunlevy a prêté son jardin aux hôtes officiels de l’événement Scott, a expliqué une autre personne.

La propriété dispose d’une immense piscine derrière la maison et d’une allée enveloppante, à seulement cinq minutes à pied des plages pittoresques d’East Hampton.

Les billets individuels coûtent de 1 000 $ à 5 000 $, selon l’invitation. Les billets pour les couples coûtaient 10 000 $.

Gary Cohn, qui a été directeur du Conseil économique national en 2017-2018, était également présent à la fête. Cohn a été répertorié comme co-hôte sur l’invitation.