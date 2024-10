Frank Darabont, réalisateur de « The Shawshank Redemption », explique pourquoi « Stranger Things 5 » l’a fait sortir de sa retraite

Frank Darabont, surtout connu pour avoir dirigé The Shawshank Redemption, a révélé pourquoi le cinquième et dernier volet de Stranger Things de Netflix l’a fait sortir d’une retraite de plus de dix ans.

En parlant au Daily Beast dans une interview rétrospective liée au 30e anniversaire du film phare, Darabont a déclaré que c’était le même espoir qui l’avait amené à diriger certaines parties de la saison à venir.

« Ce qui m’a vraiment fait sortir de la retraite, c’est que ma femme et moi aimons vraiment cette série », a-t-il déclaré. « Notre contenu est désormais rempli de gens horribles qui font des choses horribles pour des raisons avides, mais Stranger Things a tellement de cœur. Cette positivité est quelque chose à laquelle j’ai vraiment répondu.

Lorsqu’on lui a demandé si cela signifierait qu’il reviendrait au cinéma de manière plus large, le triple nominé aux Oscars a répondu : « Qui sait ? Le business ne m’a pas manqué mais j’ai manqué d’être…