Frank Darabont met fin à sa retraite pour « Stranger Things 5 » après 11 ans

Le cinéaste de « The Shawshank Redemption » Frank Darabont a mis fin à une retraite de 11 ans de la réalisation lorsque l’opportunité de réaliser deux épisodes de « Stranger Things 5 ​​» s’est présentée. Pourquoi? Il a récemment dit La bête quotidienne que c’est le cœur de la série à succès Netflix qui l’a convaincu qu’il était temps de sortir de sa retraite et de réaliser à nouveau.

« Ce qui m’a vraiment fait sortir de la retraite, c’est que ma femme et moi aimons vraiment cette série », a déclaré Darabont à propos de « Stranger Things ». « Notre contenu est désormais rempli de gens horribles qui font des choses horribles pour des raisons avides, mais ‘Stranger Things’ a tellement de cœur. Cette positivité est quelque chose à laquelle j’ai vraiment répondu.

Le dernier crédit de réalisation de Darabont concernait des épisodes de la série dramatique éphémère de la TNT « Mob City » en 2013. Il n’a pas réalisé de film depuis l’adaptation d’horreur de Stephen King en 2007 « The Mist ». Ses autres grands efforts de réalisation incluent « The Green Mile » et « The Walking Dead ».

Lorsqu’on lui a demandé si « Stranger Things 5 ​​» mènerait à de futurs efforts de réalisation, Darabond a répondu : « Qui sait ? Le business ne m’a pas manqué, mais le fait d’être sur le plateau avec des créatifs m’a manqué… C’est peut-être terminé, mais nous avons encore le temps.

« Stranger Things 5 » a été tourné cette année à Atlanta avant un début attendu sur Netflix en 2025. La cinquième saison sera également la dernière de « Stranger Things ». Parler à Revue Total Film L’année dernière, le producteur exécutif et réalisateur de la série, Shawn Levy, a déclaré que la saison 5 élargirait l’ampleur de la saison 4, déjà énorme, qui comptait deux épisodes d’une durée d’environ 90 minutes.

« Il n’y a aucun moyen d’être contigu à la saison 4 et de ne pas, franchement, élargir l’échelle et la profondeur », a déclaré Levy. «Il s’agit d’une narration cinématographique majeure, majeure, que l’on appelle une série télévisée. « Stranger Things 5 » est aussi important que n’importe lequel des plus grands films que nous voyons.

David Harbour, qui joue Hopper depuis l’épisode pilote, a déclaré au Podcast « Happy Sad Confused » à peu près au même moment où il sait comment les créateurs de la série, Matt et Ross Duffer, mettront fin à la série.

« Je sais où nous nettoyons et c’est très, très émouvant », a déclaré Harbour. C’est le terme que j’utiliserai… C’est aussi une sacrée entreprise. Je veux dire, les décors et les éléments des scripts que nous avons vus sont plus importants que tout ce que nous avons fait dans le passé.

« Stranger Things 5 » reste en production.