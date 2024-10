Frank Darabont dit que « Stranger Things 5 » l’a fait sortir de sa retraite

Frank Darabont, surtout connu pour avoir dirigé La rédemption de Shawshanka révélé pourquoi le cinquième et dernier volet de Netflix Choses étranges l’a fait sortir d’une retraite de plus de dix ans.

En parlant au Daily Beast dans un entretien rétrospectif lié au 30ème anniversaire du film phare, Darabont a déclaré que c’était le même espoir qui l’avait amené à assumer la réalisation de certaines parties de la saison à venir.

« Ce qui m’a vraiment fait sortir de la retraite, c’est que ma femme et moi aimons vraiment cette série », a-t-il déclaré. « Notre contenu est désormais rempli de gens horribles qui font des choses horribles pour des raisons cupides, mais Choses étranges a tellement de cœur. Cette positivité est quelque chose à laquelle j’ai vraiment répondu.

Lorsqu’on lui a demandé si cela signifierait qu’il reviendrait au cinéma de manière plus large, le triple nominé aux Oscars a répondu : « Qui sait ? Le business ne m’a pas manqué, mais le fait d’être sur le plateau avec des créatifs m’a manqué… C’est peut-être terminé, mais nous avons encore le temps.

En plus de l’indélébile ShawshankDarabont est connu pour une autre adaptation de Stephen King, La ligne verte avec Tom Hanks, qu’il a réalisé et dont il a écrit le scénario. Le réalisateur a également été développeur et producteur exécutif sur les premières saisons de Les morts-vivants. Son dernier projet consistait à réaliser des épisodes de la série policière dirigée par Jon Bernthal. Ville de la foulesur lequel il a également été créateur.

Le très attendu Choses étranges La saison 5 est bien avancée dans la seconde moitié de la production, comme l’ont noté les Duffer Brothers dans une publication Instagram en juillet. La série de science-fiction à succès YA ramènera les téléspectateurs à l’envers et à la guerre contre l’omniprésente Vecna, bien que l’intrigue de la série soit encore secrète. Avec huit épisodes restants, trois nouveaux membres de la distribution ont rejoint le groupe. Bien que la star Maya Hawke ait récemment déclaré que le long processus de tournage s’apparentait à « faire, en gros, huit films », les showrunners Matt et Ross Duffer ont déclaré que le prochain épisode aura une durée plus courte que la saison 4, qui comprenait quelques des épisodes qui se sont déroulés bien au-delà de l’heure.