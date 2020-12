La cause était une pneumonie, a déclaré son frère. M. Carney s’était récemment rétabli de Covid-19 et souffrait de la maladie d’Alzheimer depuis une dizaine d’années.

Frank Carney, qui a fondé Pizza Hut en 1958 avec son frère Dan et a aidé à en faire la plus grande chaîne de pizzas au monde, est décédé mercredi dans une résidence-services à Wichita, Kan. Il avait 82 ans.

La pizza originale de Pizza Hut, créée par John Bender, ancien partenaire des frères, était fine et croustillante. Quelques années plus tard, Frank a développé la signature du restaurant «pizza pan originale», une recette qui a duré quatre décennies.

Frank est devenu président de l’entreprise et a rejoint l’Association des jeunes présidents pour obtenir une introduction intensive en gestion exécutive afin qu’il puisse élaborer un plan stratégique. Il a finalement créé un système standardisé pour toutes les franchises, tout en laissant de la place aux goûts et aux préférences des clients locaux.

Les frères ont incorporé la société l’année suivante et ont commencé à vendre des franchises. Avec un marketing agressif et un accent sur des ingrédients et un service de qualité, Pizza Hut a décollé.

En 1966, il y avait 145 franchises Pizza Hut aux États-Unis. En 1971, Pizza Hut était devenue la plus grande chaîne de pizzas au monde, avec de fortes ventes et 1 000 points de vente dans le monde. En 1972, la société était cotée à la Bourse de New York et, en 1977, alors que les ventes atteignaient 436 millions de dollars (l’équivalent d’environ 1,9 milliard de dollars aujourd’hui), il y avait plus de 3400 points de vente nationaux et internationaux. Cette année-là, les frères ont vendu l’entreprise à PepsiCo pour 300 millions de dollars.