FRANK BELLO d’ANTHRAX reprend l’enregistrement des morceaux de basse pour le nouvel album tant attendu du groupe

ANTHRAXc’est Franck Bello est revenu à Dave Grohlc’est Atelier 606 à Northridge, en Californie, pour reprendre l’enregistrement des morceaux de basse pour la suite tant attendue du groupe à 2016 « Pour tous les rois » album.

Vendredi (1er novembre),Bello pris à son Instagram pour partager une photo du studio, et il a inclus le message suivant : « C’est toujours génial d’être de retour en train d’enregistrer au #studio606 – des sons formidables, des gens formidables et de superbes vibrations… #anthrax #basstracks #monsterenergy #spectorbass #tech21 #mesaboogie #emgpickups # monocreators #monstermusic #goodvibes #metal ».

Franc a joué son premier concert avec ANTHRAX dans près d’un an et demi le 12 octobre au Réplique festival à Sacramento, en Californie.

Bello et ANTHRAX étaient censés se produire au Plus fort que la vie festival à Louisville, Kentucky le 27 septembre, mais leur spectacle a fini par être annulé en raison des intempéries.

Avant Réplique, Bello joué pour la dernière fois avec ANTHRAX en mai 2023 au Fête du métal de Milwaukee à Milwaukee, Wisconsin.

En avril et début mai, Bello assis dehors ANTHRAXLa tournée sud-américaine de ainsi que deux dates de festivals aux États-Unis pour des « raisons personnelles ». Participer à ces émissions était ANTHRAX membre fondateur et bassiste original Dan Lilkermarquant sa première apparition avec le groupe en 40 ans. Likerqui a co-écrit et joué sur ANTHRAXle premier album de « Une poignée de métal »était également membre de STORMTROOPERS DE LA MORT avec ANTHRAX batteur Charlie Bénanté et guitariste Scott Ian.

Franc a fait ses débuts live avec des vétérans du black metal norvégien SATYRIQUE le 6 juin au Festival de rock suédois à Sölvesborg, en Suède.

Bello joué de la basse pendant SATYRIQUE pour les apparitions du groupe aux festivals européens de l’été 2024, dont Hellfest en France et Des tonnes de roche en Norvège.

Franc a publié un mémoire, « Pères, frères et fils : survivre à l’angoisse, à l’abandon et à l’anthrax »en octobre 2021 via Oiseau rare. L’avant-propos du livre a été rédigé par BAISER bassiste/chanteur Gène Simmons.

Bello a récemment rejoint le Spectre liste d’artistes. Spectre développe actuellement le Franck Bello basse signature et elle sortira en 2025. En attendant, Franc jouera exclusivement Spectre basses pour les répétitions, l’enregistrement et lors de la prochaine tournée européenne en novembre prochain ANTHRAXla tournée en tête d’affiche avec les titans du thrash allemand KRÉATEUR avec les thrashers de la Bay Area TESTAMENT.