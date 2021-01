George Francomb a regardé son bien-aimé Tottenham attaquer Leeds avec une autre contre-attaque élégante le week-end dernier.

Et aujourd’hui, le capitaine de Crawley a envie de faire un doublé alors que ses copains et lui font le pas pour affronter les stars de la Premier League de Marcelo Bielsa en FA Cup.

L’ancien jeune des Spurs a déclaré: «Ce serait bien de les battre une semaine après Tottenham.

«Nous avons regardé la première moitié de ce match dans une salle de conférence de notre hôtel avant de partir jouer à Bolton et heureusement, pour moi en tant que fan des Spurs, ils sont revenus à la victoire et à la table.

«Nous sommes pleinement conscients que notre match contre eux en est un où nous serions stupides de penser que nous aurons beaucoup de possession du ballon.

«Nous chercherons donc à les frustrer et à maintenir le match à 0-0 aussi longtemps que possible et à essayer de les blesser au compteur.

«Pour être honnête, nous avons des joueurs rapides et en contre-attaque, nous avons marqué beaucoup de buts cette saison.

« C’est quelque chose que les équipes des ligues inférieures cherchent à exploiter lorsqu’elles jouent contre l’opposition de la Premier League et ce ne sera pas différent. »