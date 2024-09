François Ruffin étrille la «nouvelle France» de LFI

Dans une interview au Nouvel Obsle député de la Somme se montre très critique de la stratégie insoumise visant à se concentrer sur la jeunesse et les quartiers.

«La vie au sein du groupe LFI était devenue irrespirable.» C’est en homme libre que François Ruffin s’est confié au Nouvel Obspour une interview à couteaux tirés contre ses anciens camarades de La France insoumise (LFI). Un mouvement qui ne laisse pas «pas de place pour débattre, discuter, se contredire, échanger et dépasser les contradictions»at-il ajouté ce matin, au micro de RMC.

Le député de la Somme concentre ses attaques sur le tournant de Jean-Luc Mélenchon, source d’un «désaccord électoral et moral» : «Pour la présidentielle de 2022, [il] changer de ligne, mise tout sur la jeunesse et les quartiers populaires, délaisse le reste.» François Ruffin reproche au leader insoumis d’adhérer ainsi à la «ligne Terra Nova»du nom du think tank progressiste, auteur d’une note en 2011 conseillant à la gauche de moins s’adresser aux classes populaires ouvrières pour se concentrer sur les jeunes, les femmes et les minorités. Aux yeux de l’ancien journaliste, Jean-Luc Mélenchon « choisir l’abandon, et découper la France en segments ».

Drame de Crépol

Pour François Ruffin, la «Nouvelle-France» promue par LFI se fonde sur une base «spatiale et quasi-raciale». Il en veut pour prouver la réaction des Insoumis aux faits divers qui ont défrayé la chronique. Alors que les troupes mélenchonistes n’ont «pas dit un mot» du meurtre de Thomas à Crépol, ils sont venus «À raison, en défense et en soutien» de Mourad, ce jardinier victime d’une agression raciste. Là où le mouvement de gauche radicale « construction de nouveaux murs »le réalisateur de Merci Patron ! souhaite «rassembler» et «faire notre France en entière et pas à moitié».

Le million de voix supplémentaires engrangées par LFI lors des élections européennes ne suffit pas à convaincre François Ruffin de l’efficacité de cette stratégie électorale. «On s’est marginalisé, cornerisé, diabolisé. Pas de quoi gagner un deuxième tour face à Marine Le Pen»estime-t-il, regrettant que les Insoumis aient cédé à la «violence de la parole». Face aux accusations en traîtrise lancées par ses anciens camarades, le natif d’Amiens contre-attaque : «J’aimerais les voir en première ligne, dans des terres difficiles. Malheureusement les parachutages les en ont éloignés.»

François Ruffin rapporte également des propositions tenues en privé par Jean-Luc Mélenchon. «Pour dénazifier l’Allemagne, ça a pris un demi-siècle, alors bon…»aurait déclaré l’ancien ministre de l’Enseignement professionnel, afin de justifier son désintérêt pour les territoires qui votent en faveur du Rassemblement national. Alors qu’il siège désormais au sein du groupe écologiste, le député de la Somme affirme réfléchir à la création d’un nouveau mouvement politique. «Mais ce n’est pas un homme qui le décrète seul dans sa cuisine»tient-il à souligner.

