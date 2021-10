François Rohaut heureux du tirage de Suesa à l’Abbaye | Nouvelles de course

François Rohaut est satisfait du tirage extérieur de Suesa dans le Prix de l’Abbaye à ParisLongchamp, malgré les faibles nombres généralement favorisés sur le parcours séparé de deux mètres.

Rohaut fait remarquer que dimanche, plusieurs chevaux de fantaisie ont des stalles plus numérotées – par rapport à York, où il a estimé que Suesa était sur un membre dans les Nunthorpe Stakes.

La pouliche entraînée en France n’a pas pu s’approcher suffisamment de sa position proche pour relever un défi en août, terminant jamais plus près de la quatrième place de la Winter Power sur le Knavesmire.

Suesa a été expulsée du favori 9-4 pour ce groupe 1 de cinq stades après avoir remporté les King George Qatar Stakes du groupe deux par trois longueurs de Dragon Symbol.

« Elle est bien revenue de York et a un peu de fraîcheur. Elle a bien travaillé la semaine dernière, et tout va bien avec elle », a déclaré l’entraîneur palois.

« Une chose est sûre – le tirage est meilleur pour elle qu’à York, car son tirage là-bas (14) était horrible pour nous.

« Elle est tirée au sort 12 – mais je pense que tous les bons chevaux sont tirés à l’extérieur, donc c’est un bon nombre pour moi. »

Tim Easterby est satisfait de Winter Power, qui n’a pas pu répéter son succès à Nunthorpe lorsqu’il a été bien battu dans les Flying Five Stakes au Curragh – derrière Romantic Proposal, un autre à nouveau dans l’opposition.

« Elle est en bon état. La piste devrait convenir – et elle devrait bien courir, croisons les doigts », a déclaré Easterby.

« Le sol sera OK pour elle – et nous verrons comment le tirage se déroulera, avec beaucoup de chevaux fantaisistes tirés haut. »

Eddie Lynam s’inquiète d’un tirage élevé et d’une mauvaise météo qui pourrait rendre la vie difficile à Romantic Proposal, après son record en carrière le mois dernier.

« Elle est en bonne forme. Elle a couru la meilleure course de sa carrière le dernier jour, alors j’espère que nous aurons à nouveau autant de chance et que les choses se passeront bien pour elle », a déclaré l’entraîneur du comté de Meath.

« Elle n’a aucun problème avec l’aisance au sol, mais je crains que cela ne devienne lourd là-bas, et nous avons un tirage élevé (13).

« Cela rend les choses difficiles, mais Mabs Cross a gagné lors de ce tirage (en 2018).

« Les prévisions météorologiques sont épouvantables. Espérons qu’ils ont dépassé la quantité de pluie qu’ils vont recevoir – mais toutes les prévisions météorologiques semblent très mauvaises, et elles pourraient être très douces.

« Je pense que nous la dirigerions toujours. Elle va de bonne à douce, douce d’été. Je serais juste inquiet si cela entrait dans une tourbière. »

Les pantoufles de verre de Kevin Ryan, qui tentent de récupérer son titre après avoir dû se contenter de la deuxième place l’an dernier en route vers la gloire de la Breeders ‘Cup, est également un acteur de premier plan dans un solide contingent du Yorkshire – qui comprend également Mo Celita d’Adrian Nicholls.

On est loin d’avril, lorsque la pouliche Camacho de Nicholls n’a pas réussi à attirer une offre après avoir remporté un succès limité à Leicester. Depuis, elle a remporté cinq courses, dont une Listed à Deauville, et a changé de propriétaire.

Son entraîneur a déclaré: « Elle semble en grande forme. Nous sommes heureux avec elle.

« Je pense que le tirage au sort (10) aurait pu être meilleur, mais beaucoup de ceux qui sont recherchés semblent être tirés haut. Il semble qu’ils vont avoir de la pluie dimanche.

« C’est une grande réussite de courir dans un Groupe Un. C’est excitant d’être là. J’espère qu’elle pourra bien courir.

« Je pensais qu’elle avait fait une bonne course la dernière fois, sur un terrain qui était probablement plus rapide que l’idéal. C’est bien d’y aller avec un outsider en direct. »

Nicholls est ravi que Hollie Doyle puisse continuer son association avec Mo Celita – malgré une suspension de sept jours mais à une date où, parce qu’il n’y a pas de course de Flat en Grande-Bretagne, les règles lui permettent de rouler.

« Ça tombe bien – Hollie peut toujours faire le tour, malgré son interdiction, pour garder le partenariat. Elle s’entend très bien avec elle », a ajouté l’entraîneur du North Yorkshire.

« Plus de pluie ne nous gênera plus, donc je suis excité et j’ai hâte d’y être. »

Karl Burke a décrit le 15e match nul de Dandalla comme une « catastrophe » – mais il a toujours le sentiment qu’elle et sa coéquipière Lady In France, quatrième il y a 12 mois, peuvent bien fonctionner.

« Ils sont partis d’ici en pleine forme. Je suis très content d’eux », a-t-il déclaré.

« Je ne suis pas très satisfait du tirage au sort de Dandalla. Cela semble un peu désastreux d’être en 15 – c’est vraiment dommage.

« Le seul petit point positif est que la plupart des chevaux fantaisistes sont à l’aube, donc nous verrons comment cela se passe, mais le rail a été un énorme avantage toute l’année sur cette piste droite de deux mètres.

« Lady In France est tirée au sort sur sept, ce qui semble bien. Elle était quatrième l’an dernier, mais je pensais que c’était une qui s’en est sortie parce qu’on lui avait trop donné à faire. Nous étions agacés, mais c’est la course.

« Dandalla est en grande forme. Elle n’est pas lente, mais je ne sais pas comment nous allons la monter. Nous devrons peut-être aller de l’avant à partir de ce tirage. »