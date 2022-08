François loue l’humilité d’un pontife du XIIIe siècle qui a démissionné

L’AQUILA, Italie (AP) – En pèlerinage dans une ville de montagne italienne, le pape François a salué dimanche l’humilité d’un pontife du XIIIe siècle qui a démissionné pour vivre une vie d’ermite et l’a félicité d’avoir utilisé son bref pontificat pour souligner le valeur de miséricorde et de pardon.

Francis a effectué une visite de quatre heures à L’Aquila, dans les montagnes centrales des Apennins, qui a été frappée par un tremblement de terre en 2009, tuant 305 personnes et détruisant une grande partie de la ville. Il est toujours en cours de reconstruction.

Le pontife est venu donner un coup de pouce à une tradition de fin d’été commencée par le pape Célestin V il y a 728 ans pour encourager les fidèles à demander le pardon de leurs péchés.

La basilique Collemaggio de L’Aquila contient les restes de Célestin, qui a démissionné en 1294 après seulement quelques mois dans la papauté. En tant que pontife, Célestine a initié la pratique auguste dans laquelle les fidèles pouvaient franchir la porte sainte de la basilique. Après avoir satisfait à certaines exigences religieuses, ils peuvent recevoir une indulgence plénière, qui supprime la punition pour le péché.

Des aides ont amené Francis dans un fauteuil roulant jusqu’à la porte en bois brun austère de la basilique. Après que Francis, qui a un problème douloureux au genou, ait été aidé à se lever, il a utilisé une solide branche d’olivier pour frapper trois fois sur la porte, qui s’est ensuite ouverte. Une rampe mise en place, François pénétra dans la basilique en boitant, puis pria silencieusement devant le mausolée contenant la dépouille de Célestine, dont le visage est recouvert d’un masque d’argent.

Célestin a été ridiculisé par Dante dans la “Divine Comédie” pour avoir abdiqué son rôle papal.

“Les humbles apparaissent aux yeux des hommes comme des faibles et des perdants, mais en réalité ce sont eux les vrais gagnants car ils sont les seuls à faire entièrement confiance au Seigneur et à connaître sa volonté”, a déclaré François.

“L’humilité ne consiste pas à se dévaloriser mais plutôt à ce réalisme sain qui nous fait reconnaître notre potentiel et aussi notre misère”, a déclaré Francis. Il a salué le “courageux” Célestin V car “aucune logique de pouvoir n’a pu l’emprisonner ni le diriger”.

Célestine a rappelé à tous que la miséricorde et le pardon aident les gens à passer de “l’angoisse et la culpabilité à la liberté et à la joie”, a déclaré François.

Alors que l’hélicoptère qui l’a transporté du Vatican à L’Aquila plus tôt dimanche matin continuait de tourner au-dessus de la ville, le pilote essayant de trouver une pause dans les nuages ​​pour qu’il puisse atterrir, François a déclaré qu’il était inspiré pour réfléchir à la valeur de la miséricorde.

“À un certain moment, il y a eu une pause dans les nuages, et le pilote a filé à travers”, a déclaré Francis, encourageant les gens, lorsque leur vie est assombrie par des problèmes, à profiter d’une “pause” lorsque la possibilité de la miséricorde se présente. .

Avant François, le dernier pape à visiter L’Aquila était son prédécesseur, Benoît XVI, venu réconforter les survivants du séisme de 2009 et rendre hommage à Célestine. Benoît devait démissionner en 2013, le premier pontife en près de 600 ans à le faire. Il vit maintenant dans un monastère sur le terrain du Vatican.

François, qui a 85 ans, a qualifié la démission d’option acceptable pour les pontifes qui estiment qu’ils ne peuvent plus diriger de manière adéquate plus de 1,3 milliard de catholiques dans le monde.

Il a salué les habitants de la ville à l’extérieur du Duomo de la ville, ou cathédrale, qui est toujours en réparation après le tremblement de terre, et a rendu visite aux proches de certaines des victimes.

Francis a noté que les détenus des prisons de la région faisaient partie des sympathisants à l’extérieur de la cathédrale. “En vous, je salue un signe d’espoir, car dans les prisons, il y a tellement, trop de victimes”, a déclaré François.

___

D’Emilio a rapporté de Rome.

Andrea Rosa et Frances D’emilio, The Associated Press