François loue l’humilité d’un pontife du XIIIe siècle qui a démissionné

Francis a effectué une visite de quatre heures à L’Aquila, dans les montagnes centrales des Apennins, qui a été frappée par un tremblement de terre en 2009, tuant 305 personnes et détruisant une grande partie de la ville. Il est toujours en cours de reconstruction.

L’AQUILA, Italie – En pèlerinage dans une ville de montagne italienne, le pape François a salué dimanche l’humilité d’un pontife du XIIIe siècle qui a démissionné pour vivre une vie d’ermite et l’a félicité d’avoir utilisé son bref pontificat pour souligner la valeur de la miséricorde et le pardon.

“Les humbles apparaissent aux yeux des hommes comme des faibles et des perdants, mais en réalité ce sont eux les vrais gagnants car ils sont les seuls à faire entièrement confiance au Seigneur et à connaître sa volonté”, a déclaré François.

“L’humilité ne consiste pas à se dévaloriser mais plutôt à ce réalisme sain qui nous fait reconnaître notre potentiel et aussi notre misère”, a déclaré Francis. Il a salué le “courageux” Célestin V car “aucune logique de pouvoir n’a pu l’emprisonner ni le diriger”.

Célestine a rappelé à tous que la miséricorde et le pardon aident les gens à passer de “l’angoisse et la culpabilité à la liberté et à la joie”, a déclaré François.