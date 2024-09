François Legault brandit la menace d’un référendum sur l’immigration

Le premier ministre du Québec affirme ne pas exclure la possibilité de tenir un référendum sectoriel sur les politiques d’immigration si les négociations avec le gouvernement fédéral sur cet enjeu n’aboutissent pas.

Ce n’est pas la première fois que François Legault tient ce discours. Lors de la dernière campagne électorale, le chef caquiste avait évoqué la possibilité d’organiser un référendum sectoriel pour demander à Ottawa le rapatriement de tous les pouvoirs en matière d’immigration.

Ce que j’ai dit en campagne électorale, c’est que je ne l’excluais pas, puis je dis toujours que je ne l’exclus pas a affirmé M. Legault.

Mais la première question à se poser, c’est : « Est-ce qu’on a besoin de faire un référendum pour que M. Trudeau soit convaincu qu’il y a une majorité de Québécois qui se dit que ça n’a pas de bon sens, 560 000 immigrés ? » Une citation de François Legault, premier ministre du Québec

Ce sont les annonces prébudgétaires du gouvernement Trudeau au cours des dernières semaines qui semblent avoir mis le feu aux poudres, plusieurs empiétant dans les champs de compétence des provinces, comme celles en matière de logement ou de repas subventionnés dans les écoles.

François Legault martèle que le Québec ne veut pas de ces programmes fédéraux et souhaite plutôt obtenir une compensation sans aucune condition.

Au lieu de faire un feu d’artifice d’annonces dans les champs de compétence [des provinces] pour dire « on va vous donner de l’argent en santé, on va vous donner de l’argent pour le logement », allons donc à la racine du problème : il ya trop d’immigrants temporaires. M. Trudeau dit « oui », on dit à M. Trudeau : « Quand est-ce qu’on va les réduire? » Une citation de François Legault, premier ministre du Québec

Le premier ministre du Québec s’est même avancé sur la question qui pourrait être soumise à la population, si référendum il y avait.

: un, on contrôlerait le nombre, deux, on contrôlerait les exigences en français », »text »: »Est-ce que les immigrants temporaires devraient être préapprouvés par le Québec? Si c’était le cas, ça voudrait dire: un, on contrôlerait le nombre, deux, on contrôlerait les exigences en français »}} »>Est-ce que les immigrants temporaires devraient être préapprouvés par le Québec? Si c’était le cas, ça voudrait dire : un, on contrôlerait le nombre, deux, on contrôlerait les exigences en français at-il déclaré.

Dépendamment des résultats des discussions les Québécois pourraient aussi être sondés de façon plus large, sur d’autres sujets at-il ajouté.

Fin de non-recevoir du fédéral

Le ministre fédéral de l’Immigration, Marc Miller, a réagi promptement aux propositions de M. Legault, excluant d’entrée de jeu de transfert des pouvoirs fédéraux au Québec.

Évidemment, un pays qui donne tous ses pouvoirs à quelqu’un d’autre n’est plus un pays, que ce soit un État fédéré ou autre et, donc, partons de là. Une citation de Marc Miller, ministre fédéral de l’Immigration

Il a tout de même souligné qu’au cours des dernières semaines, une volonté de vraiment trouver des solutions aux défis communs a transparu dans les discussions qu’il a eues avec la ministre québécoise de l’Immigration, Christine Fréchette.

C’est vrai qu’avec le gouvernement caquiste, nous avons des points de divergence, mais on est d’accord sur la langue commune du Québec a indiqué le ministre.

Il y a moins d’un mois, à l’issue d’une rencontre à Montréal avec François Legault, Justin Trudeau avait déclaré : Non, nous n’allons pas donner plus de pouvoirs [au Québec] en immigration. Le Québec a déjà plus de pouvoirs en immigration que n’importe quelle autre province, parce que c’est très important de protéger le français. Il s’était toutefois montré ouvert à certains ajustements, selon François Legault.

Une rencontre de suivi est prévue en juin afin de s’assurer que l’ouverture manifestée par M. Trudeau en matière d’immigration, en ce qui a un trait particulièrement à la réduction de l’immigration temporaire, soit suivie.

Cette nouvelle peut être consultée en arabe (Nouvelle fenêtre) sur le site de RCI (Nouvelle fenêtre).

Avec les informations de La Presse canadienne