Franco, soldat d’extrême droite allemand, reconnu coupable d’avoir comploté un attentat

L’affaire extraordinaire s’est déroulée comme une intrigue cinématographique lorsque Albrecht a été arrêté en 2017 après avoir tenté de récupérer un pistolet chargé dans une salle de bain de l’aéroport de Vienne. L’arme avait été découverte et signalée par une femme de ménage, et la police attendait alors que quelqu’un la récupère.

Les procureurs l’ont accusé de se faire passer pour un Syrien pour perpétrer les attentats afin de les faire apparaître comme des «actes de terrorisme islamistes radicaux». Il complotait ses actions depuis 2015, au plus fort de la soi-disant crise des migrants, lorsque plus d’un million de réfugiés – en grande partie de Syrie déchirée par la guerre – arrivaient en Allemagne.

Il a été reconnu coupable d’armes à feu après avoir été accusé d’avoir accumulé des armes de guerre, dont un fusil semi-automatique et deux pistolets semi-automatiques, plus de 1 000 cartouches et plus de 50 engins explosifs. Certains des explosifs et des munitions avaient été volés dans les stocks militaires allemands, ont déclaré les procureurs.