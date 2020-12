BEYROUTH (AP) – Le procureur général du Liban a ordonné lundi la libération d’un homme d’affaires libano-français lié à l’enquête sur le financement illégal présumé de la campagne électorale de l’ancien président français Nicolas Sarkozy il y a plus de dix ans.

Ziad Takieddine est recherché par la France et a été arrêté vendredi au Liban, sur la base d’un avis d’Interpol. Il a été libéré par le procureur général du Liban, Ghassan Oweidat, mais interdit de voyager et son passeport a été confisqué. On ne sait pas si Takieddine utilise un passeport français ou libanais lors de ses voyages.

Sarkozy fait l’objet d’une enquête depuis 2013 pour un prétendu financement illégal de sa campagne présidentielle de 2007 par le régime du défunt dictateur libyen Moammar Kadhafi. Takieddine, le principal accusateur dans l’affaire, a d’abord déclaré qu’il avait personnellement livré des valises de Libye contenant 5 millions d’euros (6,2 millions de dollars) en espèces à Sarkozy et à son ancien chef de cabinet.

Mais le mois dernier, Takieddine – quatre ans après que ses accusations aient été rendues publiques dans les médias français – a déclaré à la chaîne française BFM TV, s’exprimant depuis le Liban, que «ce n’est pas vrai. … il n’y a pas eu de financement de la campagne présidentielle de Sarkozy.

Il n’a pas précisé et il n’était pas immédiatement clair pourquoi Takieddine avait changé son histoire. Mais ses commentaires publics ont incité Sarkozy à demander aux enquêteurs d’abandonner les charges retenues contre lui et a promis de poursuivre Takieddine pour diffamation.

Les enquêteurs examinent les allégations selon lesquelles le régime de Kadhafi a secrètement donné à Sarkozy un total de 50 millions d’euros lors de la campagne française de 2007. Cette somme représenterait plus du double de la limite légale de financement de campagne à l’époque – 21 millions d’euros – et violerait les règles françaises contre le financement de campagne à l’étranger.

Takieddine serait un marchand d’armes entre la France et plusieurs pays du Moyen-Orient. Il a fui la France après avoir été condamné plus tôt cette année pour avoir reçu des commissions illégales dans le cadre d’accords d’armement avec l’Arabie saoudite et le Pakistan en 1994, une affaire connue sous le nom d ‘«affaire Karachi».

Sarkozy est actuellement jugé, faisant face à des accusations de corruption sans lien avec la France.