Franco Harris: anniversaire de la «réception immaculée» du légendaire porteur de ballon des Steelers décédé à l’âge de 72 ans cette semaine | Nouvelles de la NFL

Franco Harris des Steelers de Pittsburgh a marqué le touché “Immaculate Reception” contre les Raiders il y a 50 ans lors d’un match éliminatoire de la division AFC

Les Steelers de Pittsburgh accueillent les Raiders de Las Vegas la veille de Noël, avec leur affrontement du samedi soir pour célébrer l’une des pièces emblématiques de l’histoire de la NFL – la “réception immaculée”.

Cependant, ces célébrations seront finalement douces-amères après la mort du légendaire porteur de ballon des Steelers Franco Harris, âgé de 72 ans, mercredi – l’homme qui a marqué le touché a récemment élu le plus grand jeu de l’histoire de la NFL.

Avec Pittsburgh à la traîne 7-6 lors des éliminatoires de la division AFC de 1972 contre les Raiders, et face aux quatrième et 10 de leur propre ligne de 40 verges avec seulement 22 secondes à jouer dans le match, le quart-arrière Terry Bradshaw a lancé le ballon en profondeur au porteur de ballon John ‘Frenchy’ Fuqua. Fuqua et le demi défensif des Raiders Jack Tatum sont entrés en collision, renvoyant le ballon vers le milieu de terrain et en direction de Harris.

Alors que presque tout le monde sur le terrain s’est arrêté, Harris a gardé ses jambes en mouvement, arrachant le ballon à quelques centimètres au-dessus du gazon avant de battre plusieurs défenseurs stupéfaits pour donner aux Steelers leur première victoire en séries éliminatoires dans les quatre décennies d’histoire de la franchise.

Alors que les Steelers ont été battus la semaine suivante par les Dolphins de Miami lors du match de championnat de l’AFC, Pittsburgh était en passe de devenir l’équipe dominante des années 1970 dans la NFL, remportant deux fois des Super Bowls consécutifs, d’abord après le 1974 et 1975 saisons et encore après les campagnes 1978 et 1979, avec Harris au cœur de ces succès.

NFL Films revient sur la carrière du légendaire porteur de ballon des Pittsburgh Steelers Franco Harris, décédé à l'âge de 72 ans.

Les Steelers (6-8) et les Raiders (6-8) ne peuvent pas vraiment être considérés comme des prétendants au Super Bowl cette saison, bien que le vainqueur de samedi soir se lancerait dans la course aux jokers de l’AFC avec deux matchs à jouer du régulier 2022. saison.

Les Steelers ont déclaré mercredi qu’ils honoreraient toujours Harris et retireraient son maillot n ° 32 – comme prévu – à la mi-temps du match, avec des hommages affluant pour le Temple de la renommée depuis sa mort prématurée. Voici quelques-uns d’entre eux…

Le président des Steelers de Pittsburgh, Art Rooney II : “Il est difficile de trouver les mots appropriés pour décrire l’impact de Franco Harris sur les Steelers de Pittsburgh, ses coéquipiers, la ville de Pittsburgh et la Nation des Steelers.

“De sa saison recrue, qui comprenait la réception immaculée, aux 50 années suivantes, Franco a apporté de la joie aux gens sur et en dehors du terrain. Il n’a jamais cessé de redonner de tant de façons. Il a touché tant de gens et il a été aimé par tant de gens. de nombreux.”

Commissaire de la NFL Roger Goodell : “Il signifiait tellement pour les fans des Steelers que le porteur de ballon du Temple de la renommée qui a aidé à former le noyau de la dynastie des équipes des années 70, mais il était bien plus.

“C’était une âme douce qui a touché tant de personnes dans la communauté de Pittsburgh et dans toute la NFL. Franco a changé la façon dont les gens pensaient aux Steelers, à Pittsburgh et à la NFL.”

Le présentateur de Pro Football Talk, Mike Florio, est ému en se remémorant ses souvenirs du grand porteur de ballon des Steelers de Pittsburgh, Franco Harris, après l'annonce de sa mort à l'âge de 72 ans.

Le président américain Joe Biden : “Dites le nom de Franco Harris et presque tout le monde parle de la prise, du Super Bowl et de la gloire qu’il a apportée au football. Mais au cours des 50 années où nous nous sommes liés d’amitié, j’ai toujours parlé de son caractère et de sa compassion.

“Je sais qu’il y aura aussi d’innombrables familles comme la mienne qui se souviendront de lui pour tout ce qu’il a fait pour nous remonter le moral quand nous en avions besoin de la manière la plus calme, la plus personnelle et la plus américaine.”

L’actuel entraîneur-chef des Steelers, Mike Tomlin : “Il y a tellement de choses à apprendre de lui sur la façon dont il s’est comporté, comment il a assumé les responsabilités d’être Franco pour Steeler Nation, pour cette communauté.

“Il a tout embrassé et l’a fait avec tant de grâce, de classe, de patience et de temps pour les gens.”

Le capitaine défensif des Steelers, Cam Heyward : “Franco était” le gars “. Et pour autant de distinctions qu’il a reçues, il a toujours dévié vers tant d’autres personnes. C’était un plaisir de le rencontrer et la façon dont il a respecté les gens après lui m’a semblé incroyable. “

Le quart-arrière retraité des Steelers, Terry Bradshaw : “C’était sérieusement juste un bon gars … son succès ne l’a jamais changé. C’est l’une des beautés de lui.

“Nous riions toujours. Je me suis tellement amusé à jouer avec lui sur son blocage et sa capture. C’était un excellent coéquipier. C’était un gars vocal sur la touche. C’était un homme si bon. Toujours souriant. Un géant humble . On parlera de lui pour toujours.

L’entraîneur du Temple de la renommée Tony Dungy, un coéquipier de Harris à la fin des années 1970 : “L’un des hommes les plus gentils et les plus doux que j’aie jamais connus. C’était une personne formidable et un excellent coéquipier. Joueur du Temple de la renommée, mais bien plus que cela. Un modèle formidable pour moi!”

Ancien porteur de ballon du Temple de la renommée des Steelers Jerome Bettis : “Les mots ne peuvent pas commencer à décrire la douleur que je ressens. Franco sera toujours un frère, un mentor et ma définition de la grandeur. Il était une légende sur le terrain et la personnification de l’excellence en dehors du terrain.”