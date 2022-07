Francisco Trincao de Barcelone sera prêté au Sporting CP

Francisco Trincao de Barcelone rejoindra le Sporting Club du Portugal en prêt jusqu’au 30 juin 2023. L’accord comprend l’option d’acheter le joueur à l’expiration de la période de prêt.

“Le FC Barcelone et le Sporting Clube de Portugal ont conclu un accord sur le prêt de Francisco Trincao jusqu’au 30 juin 2023. L’accord comprend l’option d’acheter le joueur à l’expiration de la période de prêt”, a déclaré Barcelone dans un communiqué.

Aucun détail n’est fourni sur l’option d’achat, mais des rapports suggèrent que le coût total pourrait être d’environ 10 millions d’euros, Barcelone conservant également 50% de toute vente future.

Trincao a passé la saison dernière en prêt aux Wolves, mais l’équipe de Premier League a choisi de ne pas le signer définitivement et il a maintenant un autre défi au Portugal.

Après avoir signé l’accord, le joueur de 22 ans a déclaré au site Web du Sporting : “Je suis vraiment heureux d’être ici, c’est ce que je voulais depuis un certain temps et c’est enfin devenu réalité.”

“Je crois que j’ai beaucoup grandi ces dernières années et cela m’aidera déjà cette saison”, a-t-il déclaré, ajoutant : “Je veux continuer à évoluer et donner le meilleur de moi-même à chaque entraînement et à chaque match. Je vais tout donner pour que le Sporting fasse du mieux que je peux.

(Avec les contributions des agences)

