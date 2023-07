Francisco Partners et TPG vont privatiser New Relic dans le cadre d’un accord de 6 milliards de dollars

Un consortium dirigé par Francisco Partners et un groupe de capital-investissement TPG prendra fournisseur de logiciel Nouvelle relique privé dans une offre entièrement en espèces de 87 $ par action qui valorise la société à près de 6,5 milliards de dollars, la société annoncé Lundi.

Les actions de New Relic ont augmenté de 14 % dans les échanges avant commercialisation, à plus de 84 $. L’offre représente une prime de 26% par rapport au cours de clôture moyen pondéré en fonction du volume sur 30 jours de New Relic, a indiqué la société. New Relic construit des logiciels pour aider les sites Web et les applications à suivre les performances.

L’accord devrait être conclu au début de 2024, a indiqué la société. Il rendra la société à la propriété privée près de neuf ans après ses débuts à la Bourse de New York en 2014.

« Nous sommes ravis de nous associer à Francisco Partners et TPG, qui s’engagent à continuer à s’appuyer sur les solides fondations de New Relic et à réaliser son plein potentiel », a déclaré le fondateur et président exécutif de New Relic, Lew Cirne, dans un communiqué.

Reuter signalé en mai que Francisco Partners et TPG avaient mis fin aux pourparlers après avoir échoué à obtenir suffisamment de financement par emprunt pour répondre à l’évaluation souhaitée de New Relic. L’accord ressuscité a été annoncé en même temps que le rapport sur les résultats de New Relic.

Depuis ce rapport, les groupes de capital-investissement ont pu obtenir du financement et répondre aux exigences d’évaluation de New Relic. Les principaux actionnaires, dont Cirne et le fonds spéculatif activiste Jana Partners, ont signé l’accord.

TPG est un gestionnaire d’actifs alternatifs avec des investissements aux États-Unis et en Europe.

Francisco Partners est une société de capital-investissement axée sur la technologie qui a déjà investi dans Barracuda Networks, Sur semi-conducteur , et K2. Ces dernières années, la société a privatisé d’autres sociétés de cloud et d’informatique, notamment dans le cadre d’un accord de 17 milliards de dollars pour Sumo Logic et d’un accord en 2018 pour la société de technologie de paiement Verifone.

