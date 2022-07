Francisco Morales Bermudez, ancien chef militaire péruvien, décède à 100 ans

Francisco Morales Bermudez, un général de l’armée péruvienne qui a pris le pouvoir lors d’un coup d’État en 1975 et dirigé le pays vers des élections cinq ans plus tard, mais a également rejoint d’autres hommes forts sud-américains dans un réseau clandestin qui a laissé des centaines d’opposants politiques emprisonnés ou présumés tués, est décédé le 14 juillet dans la capitale péruvienne, Lima. Il avait 100 ans.

M. Morales Bermudez est décédé de “complications dues à son âge” alors qu’il était hospitalisé, a déclaré son fils, Remigio Morales.

M. Morales Bermudez était l’un des derniers dirigeants survivants des juntes dirigées par l’armée qui dominaient une grande partie de l’Amérique du Sud dans les années 1970 et 1980, souvent avec le soutien de Washington en tant qu’alliés anticommunistes malgré la répression généralisée et les violations des droits.

Au début, M. Morales Bermudez se tenait quelque peu à l’écart des dirigeants de droite de la région. Quelques jours après avoir pris le pouvoir en août 1975, il s’est engagé à maintenir en vie certaines des politiques de style socialiste du général déchu Juan Velasco, notamment la nationalisation d’industries clés et “un anti-impérialiste militant et actif”.

Plus tard, il s’est davantage aligné sur les autres juntes militaires, courtisant le soutien et l’aide des États-Unis et assouplissant les contrôles de l’État sur l’économie. Autre changement majeur : aider un réseau régional, connu sous le nom d’Opération Condor, à arrêter ou extrader des opposants politiques, dont beaucoup ont ensuite « disparu » en tant que victimes apparentes des escadrons de la mort.

Le nombre précis de personnes tuées après les restitutions transfrontalières dans le cadre de l’opération Condor reste incertain. John Dinges, écrivain de longue date sur les affaires latino-américaines et auteur du livre de 2004, “The Condor Years”, a déclaré avoir documenté plus de 650 cas. La répression, cependant, faisait partie d’une vague de brutalité beaucoup plus large des régimes sud-américains contre les dissidents, les religieux de l’opposition, les journalistes et autres, qui a conduit à l’emprisonnement ou à la disparition de dizaines de milliers de personnes.

Les dossiers du gouvernement américain, dont certains découverts en 2020 par des chercheurs des archives de la sécurité nationale à Washington, ont montré que les responsables américains étaient au courant de l’opération Condor, dirigée par le dictateur chilien, le général Augusto Pinochet, mais n’ont apparemment pas fait grand-chose pour la contenir. Les gouvernements sud-américains à l’époque utilisait un réseau de communication construit sur des machines de cryptage d’une société suisse appelée Crypto AG, qui appartenait secrètement à la CIA dans le cadre d’une opération de plusieurs décennies avec les services de renseignement ouest-allemands.

Au Pérou, pendant ce temps, M. Morales Bermudez a reçu des signaux de soutien de la Maison Blanche.

Il a été accueilli à Washington pour des sommets latino-américains et, en juin 1977, la première dame Rosalynn Carter a rejoint M. Morales Bermudez et sa famille dans une station balnéaire péruvienne. Le secrétaire d’État Henry Kissinger s’est rendu à Lima au début de 1976 et a approuvé la «nouvelle vision» de M. Morales Bermudez basée sur les «réalités internationales» – un clin d’œil clair à l’éloignement du général de l’Union soviétique et de ses alliés.

“Nous sentons une certaine inquiétude à l’ambassade de Cuba ici”, a déclaré un câble classifié de l’ambassade américaine de Lima en juillet 1976, faisant partie d’une mine de documents du département d’État rendus publics par le groupe de divulgation de secrets WikiLeaks.

En 2017, un tribunal italien a condamné par contumace M. Morales Bermudez pour la disparition dans le cadre de l’opération Condor de plus de 40 personnes, dont plus de 20 ayant la double nationalité italienne. Une peine d’emprisonnement à perpétuité a été prononcée contre M. Morales Bermudez et d’autres anciens dirigeants politiques et militaires d’Amérique latine, dont l’ancien président bolivien Luis García Meza Tejada.

En février, la plus haute juridiction italienne a rejeté un appel de l’équipe de défense de M. Morales Bermudez.

Les autorités de Buenos Aires ont également ouvert une enquête sur M. Morales Bermudez pour la capture d’opposants au régime militaire argentin de l’époque, dont trois personnes soupçonnées de liens avec le mouvement dissident argentin de guérilla Montonero enlevées par des soldats argentins à Lima en 1980.

M. Morales Bermudez a nié faire partie de l’opération Condor, mais a reconnu que son gouvernement avait autorisé l’extradition de certaines personnes recherchées par L’armée argentine régime. Il a souvent dit qu’il devait éviter les conflits dans la région pour rester concentré sur son objectif de rétablir un régime civil.

Il a autorisé des élections en 1980 au milieu d’une crise économique qui a laissé son régime en difficulté. Les électeurs sont revenus à la présidence Fernando Belaunde, qui a été évincé lors d’un coup d’État de 1968 qui a commencé 12 ans de régime militaire au Pérou.

“L’ambiguïté est un bon terme pour décrire [Mr. Morales Bermudez]», a déclaré Dinges. « Il a ramené le pays à un gouvernement élu. Il n’était pas non plus du niveau de brutalité de Pinochet et d’autres. Mais cela ne le disculpe pas non plus.

Francisco Remigio Morales Bermudez Cerruti est né le 4 octobre 1921 à Lima avec un pedigree politique. Son grand-père, Remigio Morales Bermudez, a dirigé le Pérou en tant que président de 1890 à 1894.

Son père, le lieutenant-colonel Segundo Remigio Morales Bermudez, a été tué lors d’une attaque peut-être politiquement motivée en 1939. M. Morales Bermudez a joué un rôle de plus en plus important dans le régime dirigé par l’armée après le coup d’État de 1968. (Il a également été brièvement ministre de l’Économie dans le premier gouvernement civil de Belaunde.)

M. Morales Bermudez a été à deux reprises ministre de l’Économie de Velasco et premier ministre du Pérou, un poste essentiellement honorifique, lorsqu’il a pris le pouvoir en 1975. Il a rapidement tenté d’instaurer une trêve politique, permettant le retour au Pérou de toutes les personnalités politiques, journalistes et autres. exilé sous Velasco.

M. Morales Bermudez s’est présenté à la présidence en 1985, mais a reçu peu de soutien des électeurs. Il laisse dans le deuil son fils. Les détails sur les autres survivants n’étaient pas immédiatement clairs.

En juin 2021, M. Morales Bermudez a fait l’une de ses dernières apparitions publiques dans un bureau de vote de San Isidro, à l’extérieur de Lima. Il est arrivé dans un fauteuil roulant avec une longue écharpe enroulée autour du cou. Il n’a fait aucune mention des poursuites concernant l’opération Condor.