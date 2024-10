Francisco Lindor et Mark Vientos propulsent les Mets devant les Dodgers lors du deuxième match : points à retenir

LOS ANGELES — Les Mets de New York ont ​​renversé le scénario hollywoodien lundi et égalisé la série de championnats de la Ligue nationale.

Avec six points au cours des deux premières manches, les Mets se sont imposés contre les Dodgers de Los Angeles, auparavant intouchables, et ont gagné 7-3 lors du deuxième match au Dodger Stadium. Francisco Lindor a réussi un circuit en première manche, Mark Vientos a réussi un grand chelem en deuxième et Sean Manaea a lancé cinq excellentes manches – avant de presque la perdre en sixième – alors que les Mets ont égalisé la série à un match chacun avant le match 3 mercredi. à Citi Field.

Ce fut, à l’exception d’une demi-manche, un renversement presque parfait du premier match lorsque les Dodgers ont pris rapidement les devants puis ont arrêté les frappeurs les plus dangereux de leur adversaire.

Les Mets ont suivi cette voie lors du deuxième match. Lindor et Vientos ont encore une fois donné le ton et changé la donne pour leur attaque, et Manaea a traversé cinq manches avant de rencontrer des problèmes en sixième. L’enclos des releveurs a limité les dégâts et préservé l’avance.

Les cinq meilleurs frappeurs des Dodgers, tous All-Stars cette saison, ont obtenu une fiche de 0 sur 19 avec cinq buts sur balles et neuf retraits au bâton, dont Mookie Betts, Teoscar Hernández et Freddie Freeman d’affilée pour terminer le match. Les cinq meilleurs frappeurs des Mets avaient obtenu une fiche de 0 sur 17 avec sept retraits au bâton lors du premier match. Ils ont obtenu une fiche de 7 sur 22 avec six points produits et cinq points marqués lors du deuxième match.



Francisco Lindor a donné le ton aux Mets en commençant le match avec un home run. (Sean M. Haffey / Getty Images)

Les Mets montrent leur résilience

Après une défaite apathique lors du premier match au cours duquel ils ont disputé leur pire match depuis des semaines, les Mets n’ont pas perdu de temps pour rebondir.

Les Mets l’avaient fait tant de fois auparavant. Ils ont souvent suivi des défaites brutales en saison régulière avec des victoires inspirantes. Leur carte de visite en 2024 est la résilience.

Ils ont tendance à se relever.

Les Mets devaient faire une déclaration rapide lors du match 2 et il n’était pas surprenant que Lindor ait livré un coup de circuit donnant le ton. Après avoir commis une faute sur une balle sur sa jambe, Lindor est revenu dans la surface du frappeur et a martelé un coupeur pour couronner une présence au bâton de huit lancers. Il y aurait plus de coups sûrs à deux coups, une autre tendance clé pour les Mets en séries éliminatoires. En deuxième manche, et mené 0-2 au décompte, Tyrone Taylor a réussi un doublé RBI. Plus tard dans la manche, sur le neuvième lancer qu’il a vu, Vientos a poursuivi sa séquence impressionnante avec un grand chelem pour porter le score à 6-0.

Compte tenu de la sortie brutale de Kodai Senga dimanche, Manaea devait commencer fort. C’est exactement ce qu’il a fait, ouvrant son match avec des retraits consécutifs de Shohei Ohtani et Betts. Les Mets ont lancé Senga dimanche pour donner à Manaea et Luis Severino (le partant du troisième match) un jour de repos supplémentaire, compte tenu de la charge de travail élevée des vétérans. Le solide départ de Manaea a montré pourquoi les Mets pensaient que c’était une sage décision.

En répondant à leur manière familière, les Mets reviennent à Citi Field pour chercher à fléchir davantage leur lancer de départ au cours des deux prochains matchs.

Le jeu des releveurs des Dodgers ne rapporte pas

Revenir au puits avec un jeu d’enclos dans le match 2 avait tout à fait du sens pour les Dodgers. Leurs options ont fait qu’un jeu d’enclos était nécessaire dans l’un des matchs de cette série, et le faire dans le match 2 – après les sept manches de Jack Flaherty dans le match 1, et avec un jour de repos mardi – était logique.



Landon Knack a accordé cinq points en deux manches alors que les Mets prenaient une avance de 6-0. (Sean M. Haffey / Getty Images)

Là où cela s’est retourné contre Ryan Brasier, ce n’était pas la première manche, même si Lindor a commencé l’après-midi avec un tir en solo pour couronner une séquence de huit lancers au bâton contre Ryan Brasier et mettre un terme à la séquence de manches sans but des Dodgers à 33. Le gros problème est survenu par la suite.

Plutôt que de continuer à déployer des armes à fort effet de levier comme ils l’ont fait lors du quatrième match de la série de divisions de la Ligue nationale, les Dodgers ont choisi d’essayer de voler quelques manches en début de match avec la recrue Landon Knack. Une manche de cinq points, couronnée par un grand chelem de Vientos après une présence au bâton où Knack a laissé plusieurs lancers au-dessus du marbre, a coulé les Dodgers tôt.

Il manque aux Dodgers un bras de levier clé dans Alex Vesia dans cette série, ce qui rend plus difficile le décompte des retraits avec des bras strictement enclos. Impliquer Knack d’une manière ou d’une autre a toujours été le plan. Mais seulement deux manches de lui ont rendu un déficit de 6-0 encore plus insurmontable contre Sean Manaea.

L’enclos des releveurs des Mets apparaît à des moments cruciaux

Les deux plus grosses acquisitions des Mets avant la date limite des échanges étaient Phil Maton et Ryne Stanek, deux droitiers qui, par coïncidence, sont de bons amis. Il s’agissait d’options d’achat à bas prix ; Maton avait une MPM de 4,58 avec les Rays de Tampa Bay tandis que Stanek semblait être l’homme étrange à sortir de l’enclos des releveurs des Mariners de Seattle. Dans les deux cas, les Mets ont pris de l’argent (et se sont séparés d’un voltigeur de ligue mineure dans le cas de Stanek) parce qu’ils croyaient aux antécédents des deux lanceurs. L’équipe pensait que les deux aideraient dans la dernière ligne droite.

Avance rapide vers le NLCS et Stanek et Maton se trouvent dans des endroits familiers. Ils redeviennent des options de configuration fiables tard dans les jeux. Et lundi, ils ont tous deux fait leur travail au moment où les Mets en avaient le plus besoin.

Maton a hérité d’un jam chargé en buts en sixième manche, prenant le relais de Manaea sans retrait. Il a accordé un simple de deux points, mais c’était l’étendue des dégâts. Stanek a relevé Maton avec un retrait et un coureur au premier but en septième manche. Il a retiré Betts sur des prises, puis a obligé Hernández à se retirer pour terminer la manche. Stanek a ensuite enregistré deux retraits en huitième manche avant d’accorder un simple et un but sur balles. Edwin Díaz l’a relevé et a éliminé la finale.

Les Mets manquent d’options de pont fiables pour Díaz, qui a été fragile. Ils ont fait un travail admirable en cachant ce défaut avec un bon lancement de départ. Mais il y aura d’autres matchs comme lundi où les Mets n’auront pas autant de longueur qu’ils le souhaiteraient. C’est alors qu’ils doivent s’appuyer sur Stanek et Maton.

(Photo du haut du grand chelem de Mark Vientos : Kevork Djansezian / Getty Images))