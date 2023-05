Francisco Lindor a le dernier mot contre les Gardiens, Jason Kipnis

L’arrêt-court des Mets de New York Francisco Lindor a frappé un simple pour battre son ancienne équipe des Cleveland Guardians et a eu le dernier mot sur Jason Kipnis.

Ce fut toute une semaine pour les Mets de New York et Francisco Lindor. L’équipe semble tourner le coin, car elle a réussi à vaincre les Rays de Tampa Bay dans une série la semaine dernière.

Lindor a eu la chance d’affronter les Cleveland Guardians, son ancienne équipe, ce week-end. Mais plus tôt dans la semaine, les commentaires de son ancien coéquipier des Guardians, Jason Kipnis, ont circulé sur les réseaux sociaux.

Lors d’une apparition sur « The Foul Territory Podcast », Kipnis a déclaré à propos des Mets « tous ces vétérans et aucun leadership ». L’animateur et ancien receveur AJ Pierzynski a évoqué le fait que son ancien coéquipier à Lindor faisait partie de l’équipe, ce à quoi Kipnis a répondu en disant « Je vais le répéter encore une fois ».

Eh bien, vendredi soir, Lindor a eu la chance de montrer ce qui manquait aux Gardiens. En fin de dixième manche, le match étant à égalité 9-9, Lindor a pris le premier lancer qu’il a vu des Gardiens plus près d’Emmanuel Clase et l’a envoyé au milieu du champ intérieur dans le champ extérieur pour renvoyer à la maison le point gagnant et obtenir le 10 -9 victoire au pied levé.

Francisco Lindor obtient le dernier rire contre les Gardiens, Jason Kipnis

Mercredi, Kipnis s’est rendu sur Twitter pour clarifier ses commentaires sur le podcast. Kipnis a dit qu’ils spéculaient sur le vestiaire et que « nous ne savons pas vraiment ce qui s’y passe parce que nous n’y sommes pas! » De plus, il a dit que Lindor n’était pas censé être un leader lorsqu’il était à Cleveland, et que « nous ne parlons que de merde parce qu’ils ne gagnent pas comme ils le peuvent. »

Lindor et Kipnis étaient coéquipiers de 2015, lorsque l’arrêt-court a fait ses débuts en MLB, à 2019 lorsque le vétéran est entré en agence libre et a finalement signé avec les Cubs de Chicago.

J’ai dit ce que j’ai dit, nous allons passer à autre chose car je n’ai ni l’énergie ni l’envie de faire des allers-retours sur Twitter !

-De plus, Frankie n’était pas censé être un leader quand il était si jeune. Je parie qu’il est devenu un sacré bon. Nous parlons juste de merde parce qu’ils ne gagnent pas comme ils peuvent – Jason Kipnis (@TheJK_Kid) 17 mai 2023

Hier, je n’essayais pas d’attaquer qui que ce soit avec la vidéo… ils demandaient à quoi ressemblaient les vestiaires, alors nous avons spéculé… parce que c’est tout ce que nous pouvons faire ! Nous ne savons pas vraiment ce qui se passe là-bas parce que nous n’y sommes pas !

Je n’essaie pas d’être ce vieux chef alors je choisirai des mots plus sages – Jason Kipnis (@TheJK_Kid) 17 mai 2023

Avant le match de vendredi, Lindor a été interrogé sur les commentaires de Kipnis : « Je ne lui ai pas parlé. Je n’ai pas vraiment grand-chose à dire.

L’épouse de Lindor, Katia, a répondu au clip tweeté par SNY, en disant: « Mon mari est une personne si chic, ne dirait jamais quel tyran Kipnis était dans le club-house. Cela ressemble à un vrai leader par rapport à l’opposé d’un leader.

Mon mari est une personne tellement classe qu’il ne dirait jamais à quel point Kipnis était un tyran dans le club-house. Cela ressemble à un vrai leader par rapport à l’opposé d’un leader 🤷🏽‍♀️ https://t.co/J4gKo3JruM — Katia Reguero Lindor (@RegueroKatia) 19 mai 2023

Kipnis a répondu: «Je ne suis pas si sûr de l’intimidation, mais je l’ai dit plus tôt et je le répète. Terrible prise de mon côté et j’avais tort. Devrait être fier de l’homme qu’il est devenu et rien d’autre que de l’amour pour la famille Lindor. Je peux admettre quand j’ai foiré. Désolé, il est même arrivé ici.

Je ne suis pas si sûr de l’intimidation, mais je l’ai dit plus tôt et je le répète. Terrible prise de mon côté et j’avais tort. Devrait être fier de l’homme qu’il est devenu et rien d’autre que de l’amour pour la famille Lindor. Je peux admettre quand j’ai foiré. Désolé, il est même arrivé ici. https://t.co/JjtbHBJceZ – Jason Kipnis (@TheJK_Kid) 19 mai 2023

Après avoir regardé le succès de Lindor, Kipnis a tweeté en plaisantant « lol parce que bien sûr, vous êtes les bienvenus fans des Mets ! #direction. »

Dans le match, Lindor est allé 3 en 6 au marbre, marquant deux points et frappant dans le point gagnant.

Au cours de l’année, Lindor a enregistré une moyenne au bâton de 0,235, un pourcentage de base de 0,313, un pourcentage de slugging de 0,419, un OPS de 0,732, six circuits, 28 points marqués, 32 points produits et 42 coups sûrs.

Les Mets et les Guardians s’affrontent à nouveau samedi, avec le premier lancer prévu à 16 h 10 HE.