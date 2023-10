Franciscain annonce un nouvel objectif de collecte de fonds de 110 millions de dollars | Actualités, Sports, Emplois

STEUBENVILLE — Les responsables de l’Université franciscaine de Steubenville ont annoncé mercredi les détails du nouvel objectif de collecte de fonds de 110 millions de dollars de l’université, un argent qui contribuera à la rénovation de la chapelle, à un programme de doctorat et à une éventuelle mission à Washington, DC.

Le révérend Dave Pivonka, TOR, président de l’université, a déclaré que l’école avait dépassé son ancien objectif de 85 millions de dollars – fixé plus tôt cette année – de près de 15 millions de dollars, portant le total des fonds collectés à 99,8 millions de dollars.

« Nous nous réjouissons de la bonté de Dieu et de la merveilleuse générosité des anciens élèves et amis. » » a déclaré Pivonka, le premier ancien président de l’université, lors d’un discours au Centre St. Joseph sur le campus de l’école.

Lancée le 10 décembre 2021, la campagne Rebuild My Church visait initialement 75 millions de dollars et commémorait le 75e anniversaire de l’université. L’université a atteint cet objectif après seulement cinq mois, selon Tim Delaney, ancien élève et directeur exécutif des relations avec les anciens élèves et les constituants.

L’université va maintenant entrer dans la troisième phase de la campagne.

Pivonka a déclaré que l’université avait reçu « cadeaux à six et sept chiffres » de nombreux nouveaux donneurs locaux et mondiaux, ajoutant : « Les gens qui, d’une certaine manière, ne sont peut-être pas d’accord avec tout ce que nous faisons ici… voient qu’il y a quelque chose de spécial, il y a quelque chose de différent, il y a quelque chose de gracieux ici, et ils veulent en faire partie. »

Les fonds de la troisième phase contribueront aux agrandissements prévus de la chapelle du Christ-Roi de l’université, qui a ouvert ses portes en 1969. Bien que les rendus actuels ne représentent pas la conception finale, a déclaré Pivonka, les rénovations augmenteront la capacité d’accueil de la chapelle de 325 à 500 personnes. commencer ce printemps, a-t-il ajouté, précisant que le projet est actuellement en phase de conception.

Les responsables ont déclaré que les dons de nombreux bienfaiteurs, dont feu Thomas et Audrey Ruthman, ont déjà financé 75 pour cent des rénovations de la chapelle.

Un autre projet de construction majeur à financer – déjà en cours – est le bâtiment universitaire et le centre de conférence du Christ Enseignant. Le nouveau bâtiment, en construction depuis l’automne 2022, abritera 12 salles de classe, 13 laboratoires, une salle de conférence sur plusieurs niveaux pouvant accueillir 85 personnes ainsi qu’un café et un salon.

D’autres initiatives de financement comprennent l’augmentation de l’aide financière et des bourses. Rebecca Rook, ancienne élève et professeure agrégée d’éducation, a discuté de la bourse Saint-Jean-Paul II, résultat des efforts de campagne, qui offre des frais de scolarité complets aux étudiants des diocèses de Greensburg, Altoona-Johnstown, Erie et Pittsburgh.

En outre, a déclaré Rook, la campagne affecte les programmes académiques de l’université. Avec de nouveaux fonds, l’université espère lancer un programme de doctorat en théologie à l’automne prochain, ainsi qu’un programme de doctorat ministériel en 2025, en attendant l’approbation des accréditeurs.

« Nos programmes de doctorat nous permettront d’avoir une portée mondiale, nous donnant le formidable privilège de servir l’Église mondiale » dit Tour.

Une autre initiative de financement de la troisième phase, a déclaré Pivonka, consiste à étendre la portée générale de l’université et son empreinte d’évangélisation. Cela serait accompli grâce à une éventuelle présence ou « mission d’un certain type » à Washington. Pivonka a déclaré que les responsables de l’université discernaient activement comment et dans quelle mesure cette présence serait établie.

Pivonka a déclaré avoir conversé avec un « assez influent » personne qui vit et travaille dans la capitale américaine. Pivonka a déclaré que cette personne avait conseillé à l’université de « Soyez franciscain. … Amenez Jésus dans la capitale de notre pays, ce qui est exactement ce que nous allons faire.

Parmi les initiatives précédemment financées figurent l’amélioration du programme de justice pénale de l’université, fondé à l’automne 2020, et de son Leadership Institute, ainsi que la création d’un nouveau laboratoire de simulation infirmière et d’options de stationnement élargies.

Pivonka a déclaré que l’université, tout en discernant sa voie par rapport à l’objectif initial de la campagne, a décidé de prendre une décision « faites un pas dans la foi ». Cette devise, adoptée pendant la pandémie de coronavirus, continue de guider les étapes de collecte de fonds et d’expansion de l’université, a-t-il déclaré.

« Nous ne faisons pas plus simplement pour faire plus » » dit Pivonka. « Nous croyons que le seigneur ouvre les portes, qu’il dirige et qu’il dirige. J’ai dit qu’il y a presque trois ans, nous faisions un pas dans la foi et que nous allions continuer à faire un pas dans la foi.

Paul Michel « Mickey » Pohl, avocat à la retraite, ancien membre du conseil d’administration de l’université et président de la campagne de financement, a déclaré que l’université avait sous-estimé le pouvoir collectif de sa propre mission, la générosité des donateurs et le pouvoir collectif de la mission de l’université.

« Nous ne voulons pas être fiers ou vantards, mais wow. Nous nous sommes surpris. … Nous ne pouvons tout simplement pas être timides. Nous pouvons faire davantage, nous devrions faire davantage et nous allons faire davantage – avec l’aide de Dieu.

Une vidéo a été diffusée devant les participants, démontrant une partie d’une série sur la troisième phase de la campagne de financement que l’université publiera.

Le révérend Jonathan St. Andre, TOR, a ouvert et clôturé la conférence par une prière en mémoire de saint François d’Assise, homonyme de l’université, dont la mort est commémorée dans l’église catholique le 4 octobre.











Les dernières nouvelles du jour et bien plus encore dans votre boîte de réception