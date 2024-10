Francisation : une question de crédibilité pour la CAQ

Depuis les dernières élections, François Legault n’a eu de cesse de répéter que la hausse de l’immigration constitue une menace existentielle pour le Québec.

Après la louisianisation évoquée il ya deux ans, le premier ministre déclare encore récemment que l’immigration temporaire entraînent également des enjeux et des conséquences des graves sur l’avenir du français, en particulier à Montréal. Donc, ça fragilise la nation québécoise .

La fragilité de la nation qu’il décrit n’empêche cependant pas son gouvernement de laisser les centres de services scolaires réduire les uns après les autres le nombre de cours de francisation offerts ces prochains mois.

En entrevue à Radio-Canada, Jean-François Roberge a expliqué mercredi qu’ il n’y a pas de coupures que des centres de services scolaires ont simplement choisi de dépenser 100 % de leur budget dans les premiers mois de l’année.

Le problème va toutefois au-delà de la gestion financière des centres de services scolaires. La demande pour des cours de francisation est si forte qu’il est, de l’aveu même du ministre, impossible de suivre le rythme. La capacité de payer des Québécois n’est pas élastique at-il argumenté. Son collègue Bernard Drainville a tenu les mêmes propositions ici.

Il est vrai que l’explosion du nombre de résidents non permanents sur le territoire ne facilite pas la tâche au gouvernement québécois. Leur nombre a presque doublé en trois ans, en bonne partie en raison des politiques du gouvernement Trudeau.

N’empêche qu’il est difficile de comprendre pourquoi la CAQ J’hésite autant à ajouter l’argent nécessaire pour faire face à la situation, si la nation est en péril comme elle le décrit. À circonstances exceptionnelles, mesures exceptionnelles, répétées-on souvent pendant la pandémie.

Ouvrir en mode plein écran Le nombre de résidents non permanents sur le territoire québécois a presque doublé en trois ans, en bonne partie à cause des politiques du gouvernement Trudeau. Photo : La Presse canadienne / Sean Kilpatrick

Une question d’argent

Le retour à l’équilibre budgétaire exige bien sûr des sacrifices, mais il est paradoxal qu’un gouvernement qui est pourtant à l’origine du plus gros déficit de l’histoire du Québec se montre occasionnellement si économe.

Cela est d’autant plus surprenant qu’on peut difficilement imaginer une mesure plus consensuelle pour la promotion et la protection de la langue qui d’offrir des cours de français à des personnes qui se portent volontaires pour en recevoir. Même des membres de la communauté anglophone, souvent critiques des velléités du gouvernement en matière de langue, s’étonnent et se désolent de voir les centres de services scolaires réduire ainsi leur offre.

Dans une entrevue à Radio-Canada la semaine dernière, Sonia LeBel a réitéré que les Québécois n’avaient pas à se faire de mauvais sang avec la lutte contre le déficit. Si le retour à l’équilibre budgétaire ne compromet pas les services actuels, comme l’a assuré la présidente du Conseil du Trésor, il entrave cependant visiblement la capacité du gouvernement à les bonifier. Il risque aussi d’avoir un impact sur la capacité des immigrants à s’intégrer et, partant, sur le vivre-ensemble si cher au gouvernement.

Il n’en demeure pas moins que la situation devra tôt ou tard se stabiliser. L’arrivée d’un nombre jamais vu de nouveaux résidents crée une pression insoutenable pour les services publics, comme en convient à tous les partis représentés à l’Assemblée nationale et même, depuis peu, le gouvernement fédéral, qui a décidé de resserrer ses seuils. d’immigration. À l’heure actuelle, 350 personnes s’inscrivent chaque jour en francisation ; la majorité d’entre eux sont des immigrants temporaires, qui ne sont pas certains de rester au Québec.

Dans un rapport déposé le printemps dernier, le Commissaire à la langue française du Québec estime entre 11 et 13 milliards de dollars les sommes que le Québec devrait théoriquement dépenser pour que tous les immigrants temporaires acquièrent une connaissance intermédiaire du français.

Sur la défensive

Personne ne demande à la CAQ d’en faire autant, mais la situation actuelle place néanmoins le gouvernement sur la défensive. C’est qu’il a promis, à maintes reprises, des gestes costauds pour protéger la langue française.

Il sera cependant difficile, à l’avenir, de justifier en quoi les nouvelles mesures qu’il proposera seront plus efficaces que de franciser les immigrants qui ne demandent qu’à l’être. Les campagnes de publicité, comme celle lancée récemment par la CAQ au coût de 2,5 millions de dollars, ont certes leur utilité, mais elles ont aussi leurs limites.

C’est sans compter l’aspect purement politique de l’affaire. François Legault a beaucoup reproché aux autres partis, à Québec comme à Ottawa, d’être trop mou dans la défense des intérêts du Québec. C’est maintenant à son tour d’être montré du doigt.

On est rendus à 11 milliards de déficit. Alors, une fois qu’on a dit ça, on a tout dit. Il n’est même plus capable de fournir les services de base. Il n’est même plus capable de franciser. Y a-t-il de quoi de plus important au Québec comme priorité ? a dit hier le chef libéral Marc Tanguay, remettant en question la détermination du gouvernement à protéger la langue.

François Legault a répété à plusieurs reprises, ces dernières années, être inquiet pour l’avenir du français en Amérique du Nord. Ne pas offrir de cours dans la langue de Vigneault à ceux qui souhaitent en recevoir ne contribuera certes pas à apaiser sa crainte.