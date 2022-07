Francis X. Clines, auteur lyrique du Times, décède à 84 ans

Après sa libération, il a postulé pour un emploi au Times et a été embauché en grande partie sur la base d’un essai qu’il a soumis détaillant ses espoirs pour une carrière de journaliste. Après un an de travail de bureau, il a écrit des bulletins d’information radiophoniques pour WQXR, les stations AM et FM du Times, puis a couvert le rythme de la police et les missions générales.

Son mariage avec Kathleen Conniff en 1960 s’est terminé par un divorce au début des années 1990. Il a épousé Mme Mitchell en 1995, alors qu’elle était chef du bureau de l’hôtel de ville pour le Times, les deux s’étant rencontrés lorsqu’elle était chef du bureau de Moscou pour Newsday.

En plus de Mme Mitchell, il laisse dans le deuil sa première épouse; quatre enfants de son premier mariage, John, Kevin, Michael et Laura Clines; et une sœur, Eileen Lawrence. Une autre soeur, Peggy Meehan Simon est décédée.

Il existe de nombreuses façons de dégonfler l’emphase, ce qui est l’une des raisons pour lesquelles M. Clines aimait couvrir l’Assemblée législative de l’État d’Albany. Au-delà du battement de tambour des nouvelles lois et des taxes proposées, il a disséqué les mœurs des législateurs moins légers avec un sens celtique de l’absurde : leur rhétorique exagérée sur le service public, leurs habitudes alimentaires grossières pendant les débats, leurs combats perdants avec la langue maternelle – tous étaient de bonne guerre et dûment signalés.

“Je pense qu’il était le meilleur rédacteur de journal de notre époque”, a déclaré Charles Kaiser, un ancien journaliste du Times, dans un récent e-mail. “Son succès en dit plus sur l’engagement du journal envers une belle écriture que toute autre chose.”

M. Clines a un jour écrit un article du New York Times Magazine sur Seamus Heaney, le poète irlandais, qui a peut-être été une sorte d’auto-révélation, en disant : « Il se bat pour garder les choses basiques, pour se rappeler la simple sagesse de Finn MacCool. , héros national mythique de l’Irlande, que la meilleure musique du monde est la musique de ce qui se passe. Dans son ‘Elegy’, dédiée à Lowell, Heaney s’est rappelé :

‘La façon dont nous vivons,

Timoreux ou audacieux,

Aura été notre vie.